رد اتهام اسرائیل در ترور حریری پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط روز گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: آثار اشغال لبنان از سوی اسرائیل هنوز از بین نرفته است و شبکه های جاسوسی در لبنان از جمله این آثار به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: از بین بردن فرضیه دست داشتن اسرائیل در ترور رفیق حریری پذیرفتنی نیست و جایز نیست که حکم فرضی دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری بر اساس فرضیات مطبوعات صادر شود بلکه باید دقیقا تمامی احتمالات بررسی شود تا بتوان به صراحت نتایج پرونده را استخراج کرد.

جنبلاط اظهار داشت: سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل در لبنان نفوذ کرده و این در حالی است که لبنان از دستگاه امنیتی مرکزی که بتواند ماموریت و وظائف مختلف را توزیع کند و بر کشور کنترل امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد برخوردار نیست.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان با اعلام اینکه آمریکا و رژیم اسرائیل به دنبال این هستند که با ایجاد هرج و مرج و ناامنی در کشورهای منطقه اهداف و امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم کنند، گفت: مقابله و ایستادگی در برابر توطئه های آمریکا و اسرائیل در منطقه نیازمند حمایت از گروه های مقاومت است.

وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی رهبران 14 مارس سخنانی را مطرح می کنند که تحریک کننده و فتنه انگیز است و از این طریق به پیشبرد توطئه های آمریکا و اسرائیل کمک می کنند. جنبلاط در این زمینه به سخنان برخی رهبران 14 مارس درباره بازگشت زمان ترورها به لبنان و سخنان "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مبنی بر فتنه و درگیری داخلی در اواخر تابستان سال جاری اشاره و از همزمانی چنین اظهاراتی ابراز شگفتی کرد.

جنبلاط در ادامه حل و فصل اختلافات داخلی لبنان به دور از رسانه ها و پرهیز از درگیری را خواستار شد زیرا فتنه و جنگ داخلی بهترین هدیه لبنانی ها به رژیم اسرائیل است.