مشکل امروز جوانان پیدایش عرفانهای نوظهور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حسن شعبانی پیش از ظهر جمعه در حاشیه جشن میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان یکی از معضلات مهم جامعه امروز را بحث عرفانهای نوظهور دانست و گفت: عرفانهای نوظهور در جامعه امروز ادعا می کنند که می توانند معنویت را بدون نیاز به حضور خدا به زندگی وارد کنند.

شعبانی تاکید کرد: پشت پرده این عرفانها و مذاهب غیر از روابط نامشروع و غیراخلاقی چیز دیگری نیست، اما متاسفانه از سوی جوانان با استقبال بالایی روبروست.

وی علت این گرایش جوانان را نبود ارتباط صحیح و مثبت خانواده ها و مبلغان فرهنگی دانست و گفت: این مسئله بدلیل مشکل در ارتباط با جوانان و انتقال مفاهیم با ارزش اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی به زبان جوانان است.

شعبانی گفت: جوان ما از نهادهای متولی و فرهنگی جامعه انتظار دارد که سخنان و آموزشهای خود را همسو با ذائقه جوان امروز ایرانی ارائه کنند.

سرپرست اداره کل امور جوانان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه جوان امروز سلیقه و ذائقه متفاوتی دارد، تاکید کرد: جوان امروز نباید به دلیل داشتن ذائقه متفاوت با نسلهای گذشته سرزنش شود، ذائقه جوان امروز ما رمان و فیلم و هنر است. اگر محتوای فرهنگی ما بتواند با بحث هنر تلفیق شود و به زبان جوان امروز مطرح شود مورد استقبال بی نظیری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: جوان امروز با فرهنگ و سنت ایرانی و اسلامی مخالف نیست بلکه صبحت به زبان خود را مطالبه می کند.

حسن شعبانی در ادامه جلسه تصریح کرد: سازمان جوانان به عنوان یک اتاق فکر و یک سازمان ستادی عمل می کند و از چهار محور اصلی امور جوانان را به عنوان اولویت شناسایی و به آنها پرداخته است.

شعبانی این چهار محور را چنین نام برد: اولویت اول سازمان جوانان بحث ازدواج جوانان است، اولویت دوم هویتهای دینی و ملی جوانان و دو اولویت بعدی به ترتیب مشارکتهای اجتماعی جوانان و بحث اوقات فراغت جوانان است.

شعبانی بر لزوم حمایت و تشویق جوانان به ازدواج بهنگام تاکید کرد و افزود: هم اکنون با مشکل تاخیر ازدواج در کشور روبرو هستیم و همچنین آمار ازدواج در استان آذربایجان شرقی نیز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

وی تاکید بر دلایل سخت افزاری چون مشکل مسکن و شغل در مسئله تاخیر ازدواج جوانان را کاری نادرست و بیهوده دانست و گفت: مشکل ازدواج جوانان تنها به دلایل کار و مسکن نیست و سازمان جوانان نیز به این مسئله به عنوان بحث نرم افزاری وارد شده است.

وی در این رابطه همچنین افزود: در آخرین پیمایش ملی که توسط سازمان جوانان انجام شد، جوانان نه خود اشتغال، بلکه امنیت شغلی را علت اصلی عدم تمایل به ازدواج عنوان کردند.

شعبانی به اشاره به اینکه سازمان جوانان مسئله ازدواج جوانان را به عنوان اولویت اساسی در میان سازمانه او مراتب مختلف جامعه مطرح کرده است گفت: در این زمینه باید سه کار عمده انجام گیرد، از جمله اینکه آموزشهای قبل از ازدواج در دانشگاهها و دبیرستانها انجام گرفته و کارگاههای آموزشی برای زوجهای جوان در مرحله ازدواج برگزار گردد ضمن اینکه مداخله های مشاوره ای هنگام بحران و بعد از ازدواج در این مقطع ضروری است.

شعبانی اظهار داشت: تاکید و توجه سازمان جوانان بر این مقوله بر این اساس است که ازدواج باید با چهار مقوله مهم شامل ازدواج پایدار، ازدواج آگاهانه، ازدواج آسان و ازدواج بهنگام همراه باشد.