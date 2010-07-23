"چلبی" و "بحرالعلوم" نامزدهای توافقی اتحاد ملی/ علاوی با بارزانی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، "علی العلاق" یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون از نشست مهم اعضای ائتلاف اتحاد ملی طی چند روز آینده برای انتخاب نامزد نخست وزیری عراق پیش از برگزاری دومین نشست پارلمان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: ما همواره بر نامزدی نوری المالکی پافشاری می کنیم اما بسیاری از اعضای اتحاد ملی موضع نهایی خود را در قبال این موضوع اعلام نکرده اند. ما به طور قاطع با ایده انتخاب نامزد توافقی مخالفیم زیرا این امر با اراده شهروندان عراقی که به شخصی که آن را برای اداره کشور مناسب دیده و به آن رای داده اند تناقض دارد.

چلبی و بحرالعلوم نامزدهای توافقی

یک منبع آگاه در ائتلاف اتحاد ملی نیز گفت: ائتلاف ملی قصد دارد "احمد چلپی" و "محمد بحرالعلوم" را به عنوان نامزدهای توافقی برای تصدی نخست وزیری انتخاب کند. این اقدام پس از آن صورت خواهد گرفت که اتحاد ملی بدلیل پافشاری بر انتخاب مجدد نوری المالکی به عنوان نخست وزیر به بن بست برسد.

دیدار علاوی و حکیم

ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه روز گذشته نیز با "عمار الحکیم" رهبر ائتلاف ملی عراق در بغداد دیدار و درباره روند تشکیل دولت جدید با وی رایزنی کرد.

علاوی در گفتگو با خبرنگاران این دیدار را مثبت و سازنده توصیف و اعلام کرد که نشست های منظم دیگری میان العراقیه و ائتلاف ملی عراق با هدف تشکیل دولت وحدت ملی برگزار خواهد شد.

حکیم نیز دیدار با علاوی را عمیق و دیدگاه های دو طرف را بسیار نزدیک به هم توصیف کرد. وی همچنین بر ضرورت اتخاذ مواضع قاطع تاکید کرد.

"محمد علاوی" یکی از اعضای ائتلاف العراقیه نیز در این رابطه اظهار داشت: دیدار حکیم و علاوی مثبت بود اما راه حل سحرآمیزی را برای حل و فصل مشکل رؤسای سه گانه عراق و روند تشکیل دولت جدید در بر نداشت.

دیدار قریب الوقوع علاوی با بارزانی

محمد علاوی همچنین اظهار داشت که فهرست العراقیه خواهان تشکیل دولت وحدت ملی و مشارکت تمامی گروه ها از جمله کردها است و به زودی ایاد علاوی رئیس فهرست با "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار خواهد کرد. وی به زمان دقیق این دیدار اشاره ای نکرد.

ائتلاف استراتژیک دولت قانون و ملی عراق

"علی الادیب" یکی از رهبران برجسته ائتلاف دولت قانون نیز اظهار داشت که ائتلاف های ملی عراق و دولت قانون یک ائتلاف تاکتیکی و موقتی نیست بلکه ائتلافی استراتژیک محسوب می شود و اعضای این دو ائتلاف تنها درباره انتخاب نخست وزیر با یکدیگر اختلاف دارند.

العراقیه دشمن رهبران کرد

"محمود عثمان" یکی از رهبران ائتلاف کردستان عراق نیز تصریح کرد: ائتلاف با فهرست العراقیه بعید است چرا که این فهرست متشکل از افرادی است که دشمن رهبران کرد به شمار می روند.

وی خاطرنشان کرد: ائتلاف کردستان در سایه برنامه های سیاسی فهرست های انتخاباتی تصمیم خواهد گرفت با چه گروهی ائتلاف کند.

از سوی دیگر وی اظهار داشت که نزدیکی آرای انتخاباتی ائتلاف دولت قانون و فهرست العراقیه روند تشکیل دولت جدید را با دشواری مواجه کرده است.

خاطرنشان می شود گروه های سیاسی عراق علی رغم گذشت چهار ماه و نیم از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی خود و برگزاری نخستین نشست رسمی پارلمان هنوز دولت جدید را تشکیل نداده اند.