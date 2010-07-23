20 روز استفاده رایگان از طولانی ترین تله کابین دنیا برای شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرهنگسرا از روز سه شنبه 29 تیر با سه رویکرد سلامت،‌ ورزش و طبیعت‌گردی کار خود را برای ارائه خدمات متنوع آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی برای ارائه به مخاطبان آغاز کرده است.



تله کابین توچال که طول سه خط اصلی آن به ۷۵۰۰ متر می رسد در میان تله کابین‌های نصب شده در دنیا یکی از طولانی‌ترین خطوط تله کابین پیوسته به شمار می‌رود، که کار ساخت آن در سال 1353 با همکاری دو شرکت فرانسوی و

اتریشی آغاز و در سال 1357 پایان یافت. این تله‌کابین دارای سه خط اصلی و سه خط تله‌ سی‌یژ و یک خط تله اسکی بوده که سرعت حرکت کابین‌ها در مسیر آن ۴ متر بر ثانیه است.



تله کابین توچال در انتهای خیابان ولنجک و در 3 کیلومتری میدان تجریش در منطقه شمیرانات واقع شده است که شهروندان تهرانی می توانند با استفاده از آن در روزهای گرم تابستان امسال از مناظر زیبا و دلچسب، هوای پاک کوهستان و چشمه سارهای متعدد این منطقه و ویژه برنامه های فرهنگسرای تابستانی توچال استفاده کنند.



راه اندازی فرهنگسرای توچال از جمله ویژه برنامه‌های هشتمین جشنواره تابستانی شهر تهران با شعار "فصل نشاط و نیایش " است که با محوریت خانواده، تا آغاز ماه مبارک رمضان فعالیت خواهد داشت و شهروندان تهرانی می‌توانند با ثبت‌نام در فرهنگسراهای شهر تهران نسبت به عزیمت رایگان به ارتفاعات توچال اقدام کنند.



از دیگر برنامه هایی که این فرهنگسرای تابستانی برای ارائه خدمات به شهروندان در این فصل در نظر گرفته است امکان استفاده دیگر شهروندان تهرانی در قالب گروه‌های خاص همچون وبلاگ‌نویسان، ‌شاعران، هنرمندان و ... از امکانات فرهنگسرا است.



برنامه‌های فرهنگسرا در دو دسته فرهنگی- هنری و تفریحی- ورزشی به‌ترتیب در ایستگاه یک و پنج توچال اجرا می‌شود و در بخش دیگری از این فرهنگسرا، نمایشگاه سراسری صنایع دستی و زندگی اقوام ایرانی در ایستگاه یک با بیش از 60 غرفه از سراسر کشور و 6 سیاه‌ چادر عشایر بر پا شده است.



علاوه بر این جُنگ‌های شبانه و نمایش فیلم‌های سینمایی در قالب سینمای تابستانه و سامانه‌های نشاط و شادی ، غرفه‌های ورزشی چون تیراندازی، فوتبال دستی، پینگ پنگ؛ غرفه‌های کودک شامل نمایش خلاق، گریم کودک، استخر توپ و غرفه‌های فرهنگی هنری همچون رباتیک، نمایشگاه کتاب، محیط زیست،غرفه سلامت و ... از دیگر برنامه های فرهنگسرای تابستانی توچال است.



در بخشی دیگر از این فرهنگسرا برای اولین بار از اسبچه‌های خزر (پونی) برای نمایش و سوارکاری کودکان استفاده می‌شود.

فرهنگسرا در ایستگاه 5 در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه از ساعت 8 الی 12 با استفاده از تله‌کابین توچال آماده ارائه خدمات است و در کلیه روزهای هفته، در ایستگاه یک، برنامه‌های شبانه و عصرگاهی از ساعت 19 الی 23 برپا می‌شود.



ارائه کلیه خدمات این فرهنگسرای تابستانی برای شهروندان به صورت رایگان است.