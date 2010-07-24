عدم یکپارچگی بانک اطلاعاتی آموزش عالی بر مشکلات اشتغال افزوده است

رضا شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر، آموزش عالی در کشور ما یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ندارد که این امر خلاهای اطلاع رسانی را به همراه دارد و مانع از تحقق برنامه ریزی ها به شکل مطلوب می شود.

وی ادامه داد: وجود بانک اطلاعاتی یادشده به بسیاری از نیازهای اطلاعاتی پاسخ می دهد و کمک می کند تا بتوانیم برنامه ریزی ها را به موقع انجام دهیم و از مشکلات کار و کمبودها بیش از پیش آگاه شویم.

دایرة المعارفی در خصوص مشاغل در کشور نداریم

این مسئول بیان کرد: در عین حال دایرة المعارفی در خصوص مشاغل در کشور نداریم که این امر موجب می شود خلاهای اطلاعاتی افزایش یابد و دستگاه ها برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود گرفتار مشکل می شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر نمی دانیم که چه شغلهایی در کشور نداریم و از هر شغل به چه میزان وجود دارد ضمن اینکه این مشکل، مشکلات دیگری نیز به همراه دارد.

برای گرفتن نرخ بیکاری از جدیدترین و بروزترین روشها استفاده کنیم

شریعت اظهار داشت: لازم است در زمان گرفتن نرخ بیکاری به همه موارد مورد نیاز توجه داشته باشیم و از جدیدترین و بروزترین روشها استفاده کنیم ضمن اینکه این روشها حتما باید علمی باشد تا نتیجه مطلوب را بتوانیم از آنها استخراج کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از تله های اطلاعاتی، حجم زیاد اطلاعات است که این امر در مورد بازار کار نیز صدق می کند زیرا این بازار، حجم انبوهی از آمار و اطلاعات است و برای استخراج اطلاعات مورد نظر از میان آنها باید همه موارد لازم را در نظر داشته باشیم.

تنها اطلاعاتی را که مورد نظرمان است، استخراج کنیم

این مسئول گفت: در زمانی که به انجام تحقیق و پژوهش داریم، باید تنها اطلاعاتی را که مورد نظر ما است استخراج کنیم و از استخراج اطلاعاتی که ربطی به موضوع مورد تحقیق ندارد، خودداری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این امر کمک می کند تا صرفه جویی در هزینه ها، وقت و انرژی به شکل مطلوب تری انجام شود و زودتر به نتیجه مورد نظر خود دست یابیم.