اسناد کشور آرشیو الکترونیکی ندارد

مسلم آقا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشتر مردم بر این باورند که هزینه ثبت اسناد و معاملات در دفترخانه ها تماما به جیب دفتردار می رود گفت: به عنوان مثال حق التحریر یک خودرو 12 میلیون تومانی در دفاتر ثبت اسناد کشور 245 هزار تومان است که از این مبلغ 120 هزار تومان مالیات دولت، 25 هزار تومان حق ثبت و واریز به حساب هلال احمر، پنج هزار تومان حق ثبت و واریز به حساب شهرداری، 30 هزار تومان حق ثبت و واریز به حساب سازمان ثبت اسناد کشور و 54 هزار تومان برای دفترخانه است.

وی افزود: اگر به مردم اطلاع رسانی شود که حداکثر حق التحریر در دفترخانه ها 800 هزار تومان است و تنها 20 درصد از هزینه ثبت در دفترخانه ها در جیب دفتردار می رود اعتماد بیشتری به دفترخانه ها می کنند.

آقا صفری در پاسخ به این پرسش که بیشتر وقت مراجعان در دفاتر اسناد رسمی صرف نوشتن سند دستنویس در دفاتر می شود گفت: بخشی از مسئولیت ثبت اسناد برعهده و اختیار کانون سردفتران است که در این حوزه توانسته ایم تنظیم سند را با استفاده از نرم افزار و سخت افزار رایانه ای انجام دهیم ولی ثبت دستنویس معاملات و اسناد در دفاتر در حوزه و اختیار کانون نیست و قانون، دفاتر ثبت را ملزم به ثبت معاملات و اسناد به صورت دستنویس در دفاتر کرده است هر چند که اگر هم قرار بود رایانه ای باشد پرینتری به این پهنا نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که عاقبت دفاتر ثبت اسناد دستنویس شده در دفترخانه ها چه می شود گفت: این دفاتر تا ابد در دفترخانه بایگانی می شود.

آقا صفری در این گفتگو پرسش خبرنگار مهر را مبنی بر اینکه چرا دفاتر ثبت اسناد دستنویس در دفترخانه ها به صورت الکترونیکی طبقه بندی و آرشیو نمی شود اینگونه پاسخ داد: تا کنون دستگاه اسکنری که بتواند دفاتر بزرگ ثبت را اسکن کند پیدا نکرده ایم.

رئیس کانون سردفتران و دفترداران افزود: کانون سردفتران با مطالعه و تحقیق بر روی شیوه های ثبت اسناد در کشورهای اروپایی پیشنهاد ایجاد آرشیو و بانک اطلاعاتی اسناد را به سازمان ثبت اسناد کشورارائه کرده است ولی به علت داشتن بار هزینه 400 میلیارد تومانی اجرای این طرح فعلا معلق مانده است.