به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد جمعه شب درمراسم اختتامیه جشنواره جوان ایرانی اعلام کرد: ماهواره سنجش ساخت ایران که سکوی پرتاب وایستگاه کنترل آن نیزتماما ایرانی است در آینده ای نزدیک به فضا پرتاب خواهد شد.

رئیس‌جمهور همچنین از فرستادن نخستین انسان ایرانی در سال 1398 هجری شمسی خبر داد و افزود: پیش از این در برنامه فضایی ایران پیش‌بینی شده بود که در سال 1403 از سوی جمهوری اسلامی ایران انسانی به فضا پرتاب شود اما هم اکنون این کار را پنج سال به جلو انداختیم.



به گفته احمدی نژاد این اقدام پاسخی به صدور قطعنامه 1929 غرب بوده است.