تصاویر طرح هواپیمایی با بدنه شفاف و صندلیهای خود تمیز شونده

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان تمامی فناوریهای پیشرفته هوانوردی در نمایشگاه بین المللی فارنبرو، چشم انداز آینده نگرانه طراحان "ایرباس" یکی از بهترینها بوده است.

این شرکت هوانوردی نمونه هواپیمای 2030 خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشت که ترکیبی از رویای کابینهای خود تمیز شونده، بدنه بسیار بلند، بالهای نازک، دم U شکل و طراحی هوشمندانه دماغه که می تواند کارایی هواپیما را بهبود ببخشد خواهد بود.

ایرباس تایید کرده که این هواپیما کمی تخیلی به نظر می رسد اما ارزش تصور کردن آن را دارد که با ادامه پر شتاب دستیابی به چنین پیشرفتهایی با استفاده از فناوریهای موجود، صنعت هوانوردی به چه کاراییهایی خواهد رسید.

بخشهای مختلف این هواپیمای جدید از این قرارند:

- صندلی های هوشمند و پاک که از فیبرهای گیاهی ساخته شده و متناسب با نیاز مسافران تغییر حالت می دهند

- بدنه شفاف که چشم اندازی 360 درجه به وجود خواهد آورد

- استفاده از سلولهای انرژی زای حرارتی که حتی با حرارت بدن انسان نیز بتوان انرژی مورد نیاز بخشهایی از هواپیما را تولید کرد

- مواد خود تمیز شونده که از ذرات آب برای زدودن غبارها و آلودگی های بیماری زا استفاده می کنند

- نمایش هلوگرافیک دکوراسیون مجازی تا مسافران بتوانند کابینهای خود را به محیط مورد علاقه و مورد نیاز خود تبدیل کنند

بر اساس گزارش پاپ ساینس، ایرباس با شرح این ویژگی ها اعلام کرد این هواپیما هنوز در حد ایده باقی مانده است و ممکن است در زمان عملی شدن ساخت آن تمامی این فناوری ها را نتوان در یک جا گرد هم آورد.