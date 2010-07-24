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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۴

10 میلیارد ریال به احیای صنایع دستی ابریشمی گیلان اختصاص یافت

10 میلیارد ریال به احیای صنایع دستی ابریشمی گیلان اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: برای احیای صنایع دستی ابریشمی با همکاری شرکت سهامی کرم ابریشم ایران 10 میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان اختصاص یافته است.

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر هنرمندان صنایع دستی استان برای دریافت دو میلیارد و 800 میلیون ریال تسهیلات به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی شده اند.

وی درادامه با اشاره به اینکه مهمترین چیزیکه یک اثر را می تواند ماندگار کند، بحث کاربردی کردن و تامین کننده نیاز امروز مصرف کننده است، بر لزوم بسته بندی صنایع دستی، افزایش کیفیت و تنوع محصول تاکید کرد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی گیلان با اعلام اینکه بخش خصوصی در حوزه بازاریابی صنایع دستی خیلی قوی نیست، افزود: دولت باید در بخش بازاریابی صنایع دستی حمایت ویژه ای داشته باشد.

وی همچنین نبود شناخت نیاز واقعی بازار و سلیقه مصرف کننده امروزی را از دلایل به حاشیه کشانده شدن صنایع دستی دانست و افزود: این نبود توجه و فاصله روزافزون میان خواسته مصرف کنندگان و تولیدات صنایع دستی باعث شده به این صنعت - هنر ایرانی لطمات جبران ناپذیری وارد شود.

یوسفی گفت: نبود توجه به بازاریابی متاسفانه باعث شده صنایع دستی کشورهای دیگری مانند چین،‌ هند و پاکستان با کیفیت بسیار پائین و با استفاده از موادیکه گاه استفاده از آنها از سوی بسیاری از متخصصان علوم بهداشتی و سلامتی منع شده، بازارهای جهانی و حتی بازار داخلی کشور را دراختیار خود درآورد.

وی در ادامه ایجاد شهرک و بازارچه های صنایع دستی، ساخت کیوسکهای دائمی فروش صنایع دستی، تشکیل NGO ها،‌ تشکلها و اتحادیه های صنایع دستی، مستند سازی صنایع دستی، راه اندازی کارگاههای هنرهای سنتی و تهیه بانک اطلاعات صنایع دستی را از دیگر اقدامات برای برون رفت مشکلات صنایع دستی استان برشمرد.

کد مطلب 1121866

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