3 سرنشین کاروان آزادی علیه رژیم صهیونیستی به دادگاه اسپانیا شکایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 3 جوان اسپانیایی سرنشین کاروان آزادی علیه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 6 تن از وزیران این رژیم از جمله وزیر جنگ، داخله، امور خارجه و شماری از مسئولان ارتش این رژیم در دادگاه دادگاه عالی جنایی اسپانیا شکایت کردند.

در این شکایت، رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات ضد بشری، جنایات جنگی و بازداشت های غیر قانونی همراه با خشونت و اعمال شکنجه متهم شده است.

در ادامه متن این شکایت آمده است: جنایتی که اسرائیل علیه کاروان آزادی مرتکب شد یک حادثه یا عمل دفاعی نبود بلکه عملیات ترور بود که از قبل برنامه ریزی و طبق دستور انجام شد.

بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه 10 خرداد کشتی های حامل فعالان صلح موسوم به کاروان آزادی را که حامل کمک های انساندوستانه برای مردم نوارغزه بود هدف حمله وحشیانه خود قرار دادند. در این حمله دست کم 19 فعال صلح کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. این رژیم پس از این حمله که با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شد کشتی های ترکیه را توقیف کرد.