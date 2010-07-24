چینش "میز" سیاست آمریکا درقبال ایران/ ماجراجوئی فقط خواست اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در مطلب خود می نویسد: آمریکا از سالها قبل و حتی دوران ریاست جمهوری بوش از وجود گزینه نظامی بر روی میز سخن می گفت و تمامی مقامات این کشور همواره در مورد ایران اعلام کرده و می کنند که گزینه نظامی در برابر تهران همچنان روی میز قرار دارد.

این میز متعلق به چه کسی است؟

رژیم اسرائیل همواره از برنامه هسته ای ایران انتقاد کرده و آن را تهدیدی برای خود می داند و ادعا کرده که وجود یک ایران هسته ای را تحمل نمی کند و علاوه بر آن اعلام کرده که جامعه جهانی باید در برابر ایران بایستد و از همین رو بر کسی پوشیده نیست که متوقف شدن برنامه هسته ای ایران پیش از آنکه خواسته آمریکا باشد خواسته تل آویو است.

در همین رابطه باراک اوباما اخیرا در مورد امکان حمله رژیم صهیونیستی به ایران و عواقب آن گفت: روابط میان آمریکا و اسرائیل بسیار مستحکم است و هیچ یک از ما سعی نمی کنیم تا دیگری را با اقدامات خود متعجب کنیم و تلاش می کنیم تا با همکاری یکدیگر با مسائل برخورد کنیم.

از سوی دیگر موسسات و اندیشکده های وابسته به کابینه رژیم اسرائیل نیز مرتبا با ارائه گزارش هایی سعی در تحریک جامعه جهانی علیه ایران دارند و جمله مشترک اغلب این موسسات آن است که راهبرد فعلی جامعه جهانی در برابر ایران نتیجه نخواهد داد.

این روزنامه در ادامه به گزارش مرکز مطالعات آکسفورد که در آن به آمریکا و رژیم اسرائیل توصیه شده بود تا گزینه نظامی را از روی میز حذف کنند اشاره کرده و و می نویسد : این در حالی است که موسساتی که وابسته به کابینه اسرائیل نبوده و در بیرون از خاورمیانه قرار دارند نظری متفاوت تر از موسسات اسرائیلی دارند.