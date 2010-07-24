منتظر واقعی باید روحیه عاشورایی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید صمصامالدین قوامی شامگاه جمعه در مراسم جشن ازدواج 110 نفر از اعضای هیئت و کانون خادم الرضا(ع) اظهار داشت: تولد تاثیرگذارترین مردان کربلایی و عاشورایی به صورت سلسله در شادترین ماه سال، قبل از 15 شعبان پیام مهمی دارد که برای ظهور و انتظار حقیقی باید روحیه عاشورایی و کربلایی داشت و راه انتظار و ظهور از کربلا عبور میکند.
وی ادامه داد: این پیام به ما نشان میدهد که کسانی که منتظر واقعی امام زمان(عج) هستند نمیتوانند دست روی دست بگذارند و بگویند ظلم و فساد در همه جا پر شود تا امام زمان(عج) ظهور کنند.
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی اظهار داشت: باید روحیه شهادت، جانبازی، آزادگی و جهاد که چهار شاخصه این چهار مولود شعبان است در شیعیان وجود داشته باشد.
قوامی ادامه داد: ماه شعبان مثل اتوبان دو طرفه است و هیچ کسی حق ندارد با پیام شعبان منتظر ظهور باشد ولی روحیه حضرت علی اکبر، امام حسین(ع)، امام سجاد(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و ایثار و شهادت نداشته باشد.
وی با بیان اینکه ایثار و شهادت با روحیه جانبازی، آزادگی و مجاهدت همخوانی دارد، تصریح کرد: باید برای ظهور و انتظار اهل ایثار بود و ایثار به معنای مقدم کردن دیگران بر خود است.
وی گفت: باید آماده از دست دادن دستهای مادی و به دست آوردن دو بال باشیم.
قوامی خاطرنشان کرد: ماه شعبان برخلاف ماه محرم که غمبارترین ماه سال است، تنها ماهی است ذرهای ماتم در آن وجود ندارد.
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی خاطرنشان کرد: امام حسین، امام سجاد، حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر چهار چهره برجسته عاشورا هستند که در ماه شعبان به دنیا آمدهاند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی گفت: مهمترین رمز و پیام اعیاد شعبانیه این است که برای ظهور و انتظار حقیقی باید روحیه عاشورایی داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید صمصامالدین قوامی شامگاه جمعه در مراسم جشن ازدواج 110 نفر از اعضای هیئت و کانون خادم الرضا(ع) اظهار داشت: تولد تاثیرگذارترین مردان کربلایی و عاشورایی به صورت سلسله در شادترین ماه سال، قبل از 15 شعبان پیام مهمی دارد که برای ظهور و انتظار حقیقی باید روحیه عاشورایی و کربلایی داشت و راه انتظار و ظهور از کربلا عبور میکند.
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