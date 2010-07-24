سرویسهای بهداشتی عمومی در معرض مصادره معارضین/ چشمه اعلاء متعلق به مردم است

شهردار دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معضل جدید این نهاد با معارضین خاطرنشان کرد: چندی پیش و طی جلسه ای با حضور مسئولان مختلف شهرستان دماوند، تولیت سایت چشمه اعلاء به شهرداری دماوند واگذار شد.

علی شیوا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این فضای اکوتوریسمی اظهار داشت: پس از انجام این نقل و انتقال شهرداری دماوند مبادرت به ساماندهی در خصوص برون رفت چشمه اعلاء از وضعیت نابسامان کرد.

این مسئول ادامه داد: در سایت چشمه اعلاء اجرای طرحهایی مانند لایروبی کف حوضچه های میانی سایت، نصب سامانه های الکتریکی جهت افزایش نور در چشمه اعلاء، راه اندازی سرویسهای بهداشتی و استقرار کیوسک انتظامات به عنوان اقدامات ضربتی و استفاده از تجهیزات پلی اتیلنی و پارک بادی برای تفریح کودکان در آینده ای نه چندان دور در نظر گرفته شده است.

هجوم گردشگران به چشمه اعلا عملیات عمرانی را مشکل کرده است

وی انجام امور عمرانی در این فصل را کاری دشوار ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر چشمه اعلاء مقصد مسافرتهای بسیاری از اهالی دماوند و گردشگران علاقمند پایتخت است به همین جهت و با وجود این ازدحام جمعیت انجام امور عمرانی با دشواریهایی همراه است.

شیوا در ادامه با اشاره به معضل وجود معارض برای زمینهای حاشیه چشمه اعلا با بیان اینکه معارضین در دماوند به سرویسهای بهداشتی هم رحم نمی کنند، عنوان کرد: در ساعات پایانی یکی از روزهای تیر ماه، مامورین نیروی انتظامی به محل چشمه اعلاء مراجعه کردند و دلیل حضور خود را خبری مبنی بر اقدام به سرقت از سرویسهای بهداشتی این مکان اعلام کردند.

شهردار شهر دماوند ادامه داد: پس از بررسی انجام شده مشخص شد تعمیر این اماکن بهداشتی توسط مسئولان چشمه اعلاء از سوی یکی از معارضین موجود بر اراضی شهر دماوند، اقدام به سرقت قلمداد شده و به نیروی انتظامی ارجاع داده شده است.

این مسئول بیان داشت: چند روز پس از رفع این مشکل، متن قراردادی از سوی معارض مذکور مبنی بر چگونگی اخذ جواز توسط شهرداری برای استفاده از سرویسهای بهداشتی فکس شد که این نشان از تعرض آنها به اماکن عمومی دماوند دارد.

چشمه اعلا مالک خصوصی ندارد

وی با تاکید بر تولیت کامل شهرداری بر چشمه اعلاء افزود: چشمه اعلاء متعلق به مردم دماوند و شهرداری این شهر است و تمامی تجهیزات داخلی سایت بدون هیچ شرطی در ردیف داشته های این بخش اکوتوریسمی استان تهران و شهرستان دماوند خواهد ماند.

طی سالهای اخیر وجود معارضین در اراضی شهرستان دماوند از جمله بزرگترین موانع در روند رو به توسعه این شهرستان محسوب می شود و به نظر می رسد توقعات بی منطق برخی از این افراد سودجو حد و مرزی نداشته و امروز اماکنی دور از ذهن در این شهرستان مانند سرویسهای بهداشتی چشمه اعلاء را نیز به عنوان بخشی از داراییهای خود معرفی کرده و مطالباتی پیرامون آن مطرح می کنند.

شهر دماوند مرکز شهرستان دماوند است و جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال 1385بالغ بر 36 هزار و 433 نفر میباشد. آثاری تاریخی نظیر برج "شیخ شبلی" و مسجد جامع و قابلیتهای گردشگری مانند "چشمه علا" و "تیز آب" از دماوند شهری با توانمندیهای بالقوه توریستی ساخته است.