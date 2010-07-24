ایران منادی وحدت بین مذاهب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری در دیدار جمعی ازعلمای شیعه و سنی کشور لبنان گفت: وحدت بین مذاهب از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و حفظ آن بر همگان واجب است.

وی وحدت را محور اصلی پیروزی جوامع و امت اسلامی در برابر توطئه های دشمنان خواند و تصریح کرد: وحدت در واقع یکی از دستاوردهای بزرگ امام خمینی (ره) است و همواره مورد سفارش رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

به گفته وی، در این راستا استان گلستان و مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور میزبان هیئتی عالی رتبه از علمای شیعه و سنی کشور لبنان شده است.



وی ادامه داد: این سفر با هدف تحکیم وحدت بین کشورهای اسلامی و تقویت تقریب مذاهب اسلامی که از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد، صورت گرفته است.



حجت الاسلام عامری گفت: تبادل و تعامل علمای کشورهای اسلامی می تواند در تحکیم وحدت جوامع اسلامی مفید باشد.



رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور افزود: کشور لبنان به جهت جغرافیائی یک منطقه "سوق الجیشی" محسوب می شود و حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با چشاندن طعم تلخ شکست به اسرائیل توانست بار دیگر قدرت اسلام را به نمایش بگذارد.



به گفته وی، استان گلستان در زمینه وحدت بین شیعه و سنی نه تنها در سراسر کشور، بلکه حتی می تواند در سطح جهان اسلام الگو و نمونه باشد.



وی از آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان به عنوان عامل اصلی وحدت در این استان نام برد و تاکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رهنمودها و راهنمائی ایشان در راستای دستورات و تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان پیشوای جهان اسلام، مبنی بر حفظ وحدت بین شیعه وسنی، باعث ایجاد این وحدت شده است.