بازار نابسامان سال گذشته سیب دماوند باعث بی رونقی سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، رئیس اداره بازرگانی شهرستان دماوند صبح روز شنبه در نشست "صادرات غیر نفتی" پیرامون معضلات صنعت این شهرستان گفت: به طور معمول می بایست جلسات نشست صادرات غیر نفتی هر ماه یکبار برگزار شود.

محمدعلی جعفری ادامه داد: فرمانداری، مسئول برگزاری نشست صادرات غیرنفتی و اداره بازرگانی دبیر آن محسوب می شود اما در یکسال اخیر نشستهای مذکور تنها برای دو بار تشکیل شد که این میزان ناکافی است.

این مسئول از استقبال کم مردم دماوند از کلاسهای تجارت الکترونیک خبر داد و افزود: طی چند دوره، کلاسهایی در خصوص آموزشهای تجارت الکترونیک و بازاریابی برگزار گردید اما دوره های یادشده با استقبال چندانی روبرو نشد.

عدم مراجعه سرمایه گزاران بدلیل بازار نابسامان سال گذشته این مسئول بیان داشت: با وجود فروش سیب با این قیمت، محصول مذکور با مبالغ ناچیز کیلویی 300 تا 400 تومان از کشاورزان خریداری شد و این قشر زحمتکش تنها سود 100 تومان در هر کیلو را به خود دیدند که این امر با وجود سایر هزینه های جانبی دارای هیچگونه توجیه اقتصادی نیست. وی از عدم مراجعه سرمایه گذاران برای خرید این محصول در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری و تا کنون با توجه به بازار نامناسب سال گذشته سیب دماوند، هیچ مراجعه ای برای سرمایه گذاری در این زمینه وجود ندارد. شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.

لزوم حضور صنعتگران در نشستهاس صنعتی

وی خواستار همکاری تمامی دستگاههای دولتی برای ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان شد و اظهار داشت: باید نشستهای صنعتی مختلف در شهرستان دماوند یا در محل صنایع یا با حضور صنعتگران برگزار شود تا معضلات موجود پس از بررسی به مراجع استانی انتقال یابد.

جعفری با انجام قیاسی بین صنعت دماوند و سایر نقاط استان تهران خاطرنشان کرد: شهرستان دماوند از داشتن موقعیتهای مطلوب نسبت به سایر نقاط استان تهران در راستای ایجاد مناطق صنعتی محروم است.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان دماوند بیان داشت: مناطق مختلف پاکدشت بدلیل داشتن دشتهای وسیع دارای شهرکهای صنعتی متوالی شد، فیروزکوه خارج از شعاع 120 کیلومتری پایتخت استقرار یافته و هشتگرد با قرار گرفتن در مرکز راههای ترانزیتی کشور به منطقه ای قدرتمند در این زمینه مبدل شده است اما دماوند از هیچیک از این ویژگیهای اساسی برخوردار نیست.

فقدان توجیه اقتصادی برای کشاورزان در قیمتهای خرید پارسال

این مسئول سیب را به عنوان تنها صنعت قابل توجه شهرستان دماوند دانست و افزود: با توجه به کاستیهای مذکور در صنعت دماوند، سیب تنها کالایی است که می توان آن را به عنوان تولید عمده منطقه جهت صادرات مطرح کرد.

وی با اشاره به مشکلات سال گذشته باغداران شهرستان دماوند یادآور شد: متاسفانه پارسال به دلیل بروز برخی مشکلات سیب دماوند تا روزهای آخر برداشت نیز بر روی درختان مانده بود.

محمدعلی جعفری ادامه داد: با وجود معضلات سال گذشته، هفت هزار تن سیب درختی این شهرستان به اداره بازرگانی استان تهران فروخته شد که امیدواریم امسال فرمانداری در مکاتبات خود با مسئولان بالادستی از تکرار آن جلوگیری کند.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان دماوند قیمتهای خرید سال گذشته از باغات را فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزان دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته سیب در برخی مراکز به قیمت کیلویی 1500 تومان به فروش می رسید.

سال گذشته کشاورزان باغدار شهرستان دماوند به دلیل برخی بی تدبیریها با مشکلات بسیاری روبرو شدند و محصول سیب در مناطق مختلف این شهرستان یا بر روی درختان ماند و یا به دشوارترین شکل و نازلترین قیمت ممکن به فروش رفت.