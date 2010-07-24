ایجاد شرایط رقابتی باعث ارتقا فعالیت صندوقهای توسعه کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرخ مسجدی ظهر شنبه در همایش مدیران عامل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی سراسر کشور در تبریز با بیان اینکه با وجود جوان بودن صندوق‌ها، قدمهای موثری در توسعه بخش کشاورزی توسط این صندوق‌ها برداشته شده است، افزود: تا زمانی که شرایط رقابتی بین صندوقها ایجاد نشود هرگز قادر به افزایش سرمایه در این صندوق‌ها نیستیم.

وی با اشاره به وجود 110 سد در استان و ظرفیت بالای آذربایجان شرقی در گسترش آبیاری قطره‌ای و بارانی در پایاب سدها اظهار داشت: با همت و کار مضاعف و نیز نگاه علمی و عملیاتی می‌توان در توسعه و رشد بخش کشاورزی استان قدمهای والایی برداشت.

مسجدی با اشاره به اینکه در تولید زردآلو، پیاز و علوفه دامی مقام نخست و در تولید بادام، عسل، عدس و تخم ‌مرغ مقام دوم کشور از آن آذربایجان شرقی است از تلاش برای بالا بردن تولید مرغ، شیر و گوشت استان خبر داد و افزود: صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان می‌توانند زمینه تولید و شکست رکورد محصولات کشاورزی در کشور را فراهم سازند و استانداری آذربایجان شرقی در این زمینه آماده همکاری و جذب سرمایه‌های لازم برای توسعه این صندوقها است.

معاون برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد که با توجه به توان قوی کارشناسی و ظرفیت بالای استان، عنوان اولی تولید محصولات دامی و کشاورزی را در کل کشور به خود اختصاص دهد.