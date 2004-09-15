پرسپوليس را با پروين تا اين حد ضعيف نديده بودم

اميد شريفي نسب هافبك مياني تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : فرانچيچ يك مربي استعداد ياب است كه به مرور داشته ها و توانايي هاي خود را در اين زمينه بروز خواهد داد . او همواره مي گويد" من مي خواهم با كاري كه انجام مي دهم ثابت كنم بهتر از ديگران هستم " و ظرف دو ماهي كه زير نظر او تمرين مي كنيم اين موضوع را كاملا حس كرديم .

شريفي نسب اضافه كرد : زدن سه گل به تيمي مثل پرسپوليس به سادگي بدست نمي آيد و اين نتيجه تنها حاصل تمرينات متنوع و دوران آماده سازي پيش از شروع فصل است كه فرانچيچ با برنامه ريزي دقيق تيم را با بهترين شرايط مهياي مسابقات ليگ كرده است .

وي درمورد ديدار با پرسپوليس اظهار داشت : ما درنيمه اول كاملا بازي را در اختيار داشتيم و اعتقاد دارم اگر پنالتي ايمان مبعلي گل مي شد حتي مي توانستيم با تعداد گلهاي بيشتري پرسپوليس را شكست دهيم . البته در نيمه دوم تيم ما بدليل گرماي هوا كمي افت كرد ولي با تعويض هاي بموقع فرانچيچ توانستيم تجديد قوا كنيم و حتي بازهم به پرسپوليس گل بزنيم .

شريفي نسب تاكيد كرد : من تابحال پرسپوليس را همراه با پروين تا اين حد ضعيف نديده بودم . پرسپوليس ازنظر مهره كاملا از تيم ما سرتر بود ولي آنچه باعث پيروزي ما شد يكدلي و جنگندگي تمام بازيكنان بود كه با روحيه و اعتماد بنفس بالايي بازي مي كردند .

وي خاطر نشان كرد : با اين پيروزي به همه ثابت شد كه فولاد امسال يكي از مدعيان قهرماني است و از حالا به بعد بايد روي اين تيم حساب جداگانه اي باز كرد . امسال حتي انتظار مديران فولاد نيز از تيم بالا رفته بطوري كه اعلام كردند بر خلاف فصل گذشته كه به تساوي در بازيهاي بيرون از خانه پاداش تعلق مي گرفت ، امسال به تساوي هاي غير خانگي جريمه نيز تعلق خواهد گرفت كه اين سطح بالاي انتظارات مسئولان تيم را نشان مي دهد و بايد تلاش بيشتري براي كسب نتايج بهتر به خرج دهيم .

