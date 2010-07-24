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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر در گلستان اعلام شد

شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گلستان شرایط دریافت تسهیلات 200 میلیون ریالی خرید مسکن مهر در استان را برای متقاضیان واجد شرایط اعلام کرد.

پرهام جانفشان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:  در راستای تحقق سیاست های دولت جهت تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه و به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه های ساختمانی، تسهیلات 200 میلیون ریالی با بازپرداخت 12 ساله به متقاضیان اعطا می شود.

وی اظهار داشت: افراد متاهل یا سرپرست خانواری که دارای سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا باشند و هم چنین از زمان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (1/1/84) فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 نیز از هیچگونه امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند، می توانند با ارائه درخواست کتبی از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمایند.
 
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی افزود: مدارک متقاضیان پس از بررسی  و تائید واحد مسکن مهر  به بانک مسکن بعنوان بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی خواهد شد.
 
جانفشان خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات مسکن مهر به ازای هر واحد 200 میلیون ریال و در خصوصی واحدهای صنعتی ساز نیز 250 میلیون ریال با دوران بازپرداخت 12 ساله است که نرخ سود تسهیلات سهم متقاضی در شهر گرگان بعنوان مرکز استان 7درصد و در سایر شهرها 4درصد خواهد بود.
 
بیش از 28 هزار نفر در گلستان واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند.
کد مطلب 1121938

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