شرایط دریافت تسهیلات مسکن مهر در گلستان اعلام شد

پرهام جانفشان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای تحقق سیاست های دولت جهت تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه و به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه های ساختمانی، تسهیلات 200 میلیون ریالی با بازپرداخت 12 ساله به متقاضیان اعطا می شود.

وی اظهار داشت: افراد متاهل یا سرپرست خانواری که دارای سابقه سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا باشند و هم چنین از زمان اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (1/1/84) فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 نیز از هیچگونه امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند، می توانند با ارائه درخواست کتبی از تسهیلات مسکن مهر استفاده نمایند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی افزود: مدارک متقاضیان پس از بررسی و تائید واحد مسکن مهر به بانک مسکن بعنوان بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی خواهد شد.



جانفشان خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات مسکن مهر به ازای هر واحد 200 میلیون ریال و در خصوصی واحدهای صنعتی ساز نیز 250 میلیون ریال با دوران بازپرداخت 12 ساله است که نرخ سود تسهیلات سهم متقاضی در شهر گرگان بعنوان مرکز استان 7درصد و در سایر شهرها 4درصد خواهد بود.

بیش از 28 هزار نفر در گلستان واجد شرایط دریافت مسکن مهر هستند.