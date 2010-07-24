50 هزار نفر از نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایلام بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی استان ایلام روز شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در گستره سه هزار متر مربع با حضور هنرمندان 23 استان کشور و در قالب 100 غرفه برای بازدید عموم دایر شده بود.

علی اصغر احمدی افزود: خوشبختانه در روزهای گذشته بیش از 50 هزار نفر از مردم استان ایلام از غرفه های متنوع این نمایشگاه سراسری استقبال کردند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه تازه ترین دستاوردها و تولیدهای صنعتگران استانهای مختلف کشور شامل سفال، تابلوهای معرق، چیت بافی، جاجیم، گلیم و قالی و سایر هنرهای دستی به نمایش گذارده شده بود.

این مسئول معرفی توانمندیهای صنایع دستی کشور و عرضه مستقیم هنرهای سنتی و دستی را مهمترین هدف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.

