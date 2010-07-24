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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

50 هزار نفر از نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایلام بازدید کردند

50 هزار نفر از نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایلام بازدید کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: نمایشگاه سراسری صنایع دستی با استقبال بیش از 50 هزار نفر در ایلام پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی استان ایلام روز شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در گستره سه هزار متر مربع با حضور هنرمندان 23 استان کشور و در قالب 100 غرفه برای بازدید عموم دایر شده بود.

علی اصغر احمدی افزود: خوشبختانه در روزهای گذشته بیش از 50 هزار نفر از مردم استان ایلام از غرفه های متنوع این نمایشگاه سراسری استقبال کردند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه تازه ترین دستاوردها و تولیدهای صنعتگران استانهای مختلف کشور شامل سفال، تابلوهای معرق، چیت بافی، جاجیم، گلیم و قالی و سایر هنرهای دستی به نمایش گذارده شده بود.

این مسئول معرفی توانمندیهای صنایع دستی کشور و عرضه مستقیم هنرهای سنتی و دستی را مهمترین هدف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد.
 

کد مطلب 1121944

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