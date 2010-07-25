به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتسال در آخرین تصمیم گیری خود رای به کنار گذاشتن تیم پوشینه بافت قزوین از لیگ برتر فوتسال و برگزاری فصل 89 این رقابت‌ها با حضور 13 تیم داد.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با یادآوری تصمیم‌گیری های مشابه با این در سال‌های گذشته به خبرنگار مهر گفت: زمانی که فعالیت من در کمیته فوتسال آغاز شد، یک ماه و اندی از زمان ارائه مدارک تیم‌ها برای حضور در لیگ برتر فوتسال گذشته بود. در آن زمان دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال، آقای مصطفوی تاکید کرده بود، مشکلی از این بابت متوجه تیم‌ها نیست و همه می توانند در لیگ شرکت کنند.

وی در ادامه افزود: دو سال قبل در موردی مشابه باشگاه‌های استقلال و دانشگاه آزاد به موقع مدارک خود را به کمیته فوتسال تحویل دادند و ما این دو تیم را از لیگ کنار گذاشتیم. متاسفانه هم استقلال و هم تیم دانشگاه آزاد به موقع برای ارسال مدارک خود اقدام نکرده و حتی به مهلتی که برای آنها در نظر گرفته بودیم نیز توجه نکردند. به همین خاطر با اقدامی قانونی آنها را از لیگ کنار گذاشته و لیگ برتر را با 12 تیم برگزار کردیم.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: امسال هم زمانی را برای تحویل مدارک تیم‌های لیگ برتری درنظر گرفتیم و به دلیل تعطیلی ادارات دولتی در روزهای پایانی مهلت تعیین شده برای ارائه مدارک تیم‌ها، این زمان را برای چند روز تمدید کردیم. تمامی تیم‌ها به غیر از دو تیم پرسپولیس و پوشینه بافت قزوین در زمان تعیین شده، مدارک خود را به کمیته فوتسال ارائه کردند. پرسپولیسی‌ها در آخرین مهلتی که برای آنها در نظر گرفته بودیم، مدارک خود را به کمیته فوتسال رساندند اما باشگاه پوشینه بافت نتوانست در زمان مقرر برای حضور در لیگ اعلام آمادگی کند و از این رقابت‌ها کنار گذاشته شد.

وی با تاکید براینکه شرایط برای همه تیم‌ها در لیگ برتر فوتسال یکسان است، ادامه داد: قرار بود باشگاه پوشینه بافت به جای قزوین در استان زنجان به فعالیت خود ادامه دهد اما در زمان مقرر این انتقال رسما صورت نگرفت نتوانستیم پذیرای این تیم در لیگ برتر فوتسال باشیم. بدین ترتیب لیگ برتر فوتسال در فصل پیش رو با حضور13 تیم برگزار می شود و همه تیم‌ها در هر نیم فصل یک هفته استراحت خواهند داشت.

ترابیان خاطرنشان کرد: چاره‌ای نبود به غیر از اینکه لیگ برتر فوتسال را با حضور13 تیم برگزار کنیم. شرایط به گونه‌ای نبود که از لیگ دسته اول یک تیم را به لیگ برتر بیاوریم. از بین چهار تیم حاضر در مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول دو تیم پرسپولیس و آرش بتون که به لیگ برتر آمدند، تیم دبیری با خرید امتیاز پتروشیمی لیگ برتری شد و تیم گاز خوزستان نیز در شرایط فعلی توانایی حضور در لیگ برتر را نداشت. با این شرایط باید از تیم‌های پنجم و ششم لیگ دسته اول برای حضور در لیگ برتر دعوت به عمل می آوردیم که آنها نیز شرایط حضور در لیگ برتر را نداشتند.

وی تصریح کرد: دو تیم سقوط کرده از لیگ برتر (هیئت فوتبال کرمان و شهرآفتاب تهران) نیز در شرایطی نبودند که بتوانند در لیگ برتر حضور یافتند و اوضاع آشفته آنها باعث شد تا از انتخاب یکی از این دو تیم برای حضور در لیگ برتر منصرف شویم. به همین خاطر در هیئت رئیسه به این جمع بندی رسیدیم که لیگ فصل پیش رو با حضور 13 تیم برگزار شود.

لیگ برتر فوتسال از روز پنجشنبه 14 مردادماه آغاز خواهد شد.