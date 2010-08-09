دکتر حسن قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران گفت: برنامه‌هایی که در سطح جهانی برگزار می شوند از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند .

وی با اشاره به اینکه فلسفه دانشی است که به مبانی و بنیانها و سؤالهای اساسی بشریت می‌پردازد و به طور طبیعی پاسخهایی که به این پرسشها خواهد داشت در همه زمینه های زندگی انسان می‌تواند تأثیرگذار باشد، همینطور که در جهان مدرن امروز فلسفه در همه جای زندگی اجتماعی مردم مؤثر بوده است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم در مورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه این موضوع تاچه اندازه می‎تواند در عام کردن فلسفه مؤثر واقع شود هم گفت: بحث نظر و عمل نکته خیلی مهمی است به خصوص در دانشی مثل فلسفه که دانش بنیادی محسوب می‌شود. اگر به فلاسفه یونان باستان نگاه کنیم هم فلاسفه پیش از سقراط و هم پس از او همیشه نظریه پردازیها و تئوریهایشان طوری بوده که منتهی و منتج به عمل شود بنابراین تفکیک این دو در حوزه فلسفه ثمری نخواهد داشت به ویژه اینکه فلسفه دانشی است که به مبانی و اصول اساسی می‎پردازد و طبعاً این مبانی و اصول اساسی در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم تأثیر گذار است.

این محقق و پژوهشگر در ادامه تصریح کرد: بنابراین به طور مستقیم نظر و عمل در ارتباط با هم هستند. در آثار فیلسوفان بزرگ نیز می توانیم این مسئله را ببینیم و در عمل هم پیدایی مدرنیته و دنیای مدرن به خاطر به عمل نشستن تئوریها و نظریه‌پردازیهای فلسفی بوده است.

وی گفت: این مسئله در راستای گسترش فلسفه در ایران می تواند نقش محوری داشته باشد به ویژه آنکه در جامعه ما فلسفه دانش و معرفت خیلی انتزاعی و خشک تلقی می‎شود و به خاطر همین است که رابطه نظر و عمل از هم جدا شده است و اگر بتوانیم آثار و نتایج عملی فلسفه را نشان دهیم به طور قطع فلسفه می‎تواند وارد حوزه‌های عام زندگی مردم بشود.

این نویسنده و مترجم درباره نقش برگزاری این همایش در گسترش تعامل و گفتگو میان فلسفه‌پژوهان ایرانی با فلسفه‌پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: تعامل و گفتگو و ارتباط داشتن با دنیای بیرون می‎تواند هم دید ما را نسبت به آنها و هم دید آنها را نسبت به ما مشخص‎تر کند به خصوص اینکه ما دارای فلسفه اسلامی هستیم.