انتقال میراث فرهنگی ؛ وعده های باور نکردنی برای تصمیم های نا پخته

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض کارکنان سازمان میراث فرهنگی به انتقال معاونتهای آن به استانهای دیگر در حالی ادامه دارد که این سازمان الزامی برای خروج از تهران نداشته و تنها از شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی در فهرست شرکتهای انتقالی زیرمجموعه این سازمان نام برده شده است.

معاونت نوسازی و تحول اداری ریاست‌ جمهوری اولین معاونتی بود که متولی برنامه‌ریزی جدی برای جابه‌جایی بخشی از کارکنان دولت به خارج از استان تهران شد. این معاونت با راه‌اندازی سایت اینترنتی انتقال، ثبت نام از کارکنان دولت برای خروج از تهران را آغاز‌ کرد تا هم میزان استقبال و رضایت کارکنان را بداند و هم برای انتقال آنها برنامه ریزی کند. اما در این بین سازمان میراث فرهنگی زودتر از بسیاری دستگاههای دولتی که شاید انتقالشان ضروری تر به نظر می رسید دستور انتقال کارمندانش به شهرهای دیگر را صادر کرد.

این در حالی است که در فهرست تهیه شده از سازمانها و شرکتهایی که موظف به انتقال به استانها هستند؛ تنها نام شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی آورده شده است نه سازمان میراث فرهنگی.

به دستور رئیس این سازمان، باید معاونت صنایع دستی در اصفهان و پژوهشکده میراث فرهنگی و معاونت حفظ و احیا در استان فارس مستقر شوند تا در آینده برای انتقال معاونت گردشگری هم تصمیمگیری شود. در پی این دستور در اولین اقدام طی چند روز گذشته 150 نفر از کارکنان معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به استان اصفهان منتقل شدند.

حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی در مورد انتقال معاونت صنایع دستی عنوان کرده بود که بهتر است صنایع دستی در مکان و استانی قرار گیرد که با آن موضوعیت داشته باشد تا اینکه در میدان ولی‌عصر (عج) باشد که هیچ ارتباطی با آن ندارد.

یکی از کارکنان این معاونت در این باره به خبرنگار مهر گفت: همه کارکنان در هتلی در اصفهان مستقر شده ایم تا مکان مناسبی برای زندگی در نظر گرفته شود. ما هرچه تلاش کردیم نظر مدیران را نسبت به نقل و انتقالها تغییر دهیم نتوانستیم. این اولین بار نیست که سازمان میراث فرهنگی عجولانه طرحی را اجرا می کند.

وی افزود: تکلیف من که در معاونت صنایع دستی و در اصفهان کار می کنم با همسرم که باید در شیراز مستقر شود و کودکانم که در تهران تحصیل می کنند چیست؟

اما زمانی که بقایی از انتقال پژوهشکده و معاونت حفظ و احیا به شیراز خبر داد کارکنان این بخش به همراه معاونتهای دیگر لب به اعتراض گشودند. همچنین طی چند روز گذشته جمعی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با انتشار نامه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به انتقال این مرکز تحقیقی اعلام کرده بودند.

در این نامه آمده بود: انتقال و کوچاندن غیرکارشناسی این پژوهشگاه با زیر بخشهای پژوهشی شامل 7 پژوهشکده و 20 گروه پژوهشی با حدود 100 نفر اعضای هیئت علمی و حدود 400 پرسنل کارشناس ارشد، کارشناس و نیروهای پشتیبانی به خارج از تهران در حقیقت محروم کردن بیش از دهها دانشگاه، دانشکده و مؤسسات علمی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و همچنین صدها هزار دانشجویی است که پژوهشگاه را تنها مرجع علمی و پژوهشی کشور برای توسعه مطالعات و تحقیقات خود می‌دانند.

اعتراض کارمندان این سازمان به این تصمیم جدید تا آنجا بالا گرفت که حدود 60 نفر از کارمندان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تحصن کردند. این کارمندان در تحصن خود نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی خود اعتراض کردند که در این بین تنها محجوب نماینده مردم تهران به میان آنها آمد و وعده هایی را به تجمع کنندگان داد.

وی گفت: وام ودیعه مسکن، وام خرید خودرو و وام خرید کالا که در مجموع بیش از 20 میلیون تومان می‌شود قرار است از طرف استانداری و بانکهای استان به کارمندان سازمان میراث فرهنگی داده شود و این علاوه بر مزایایی است که دولت قرار است به این افراد اعطا کند

هر کس نمی تواند استعفا کند

اما این وعده ها نیز اثر بخش نبود و تحصن کارکنان میراث فرهنگی سه بار در یک هفته انجام شد. در یکی از تجمعات هم حراست سازمان میراث فرهنگی از کارمندان این سازمان خواست تا برگردند و با بقایی در سالن اجتماعات سازمان گفتگو کنند. رئیس سازمان میراث فرهنگی با حضور در بین کارکنان و در واکنش به یکی از کارکنان خانم که اعلام کرد تکلیف ما که سالها در تهران زندگی کرده ایم و پایه های خانواده و شغلمان در تهران است چه خواهد بود جواب داد: استعفا کنید.

معاون رئیس جمهور در واکنش به اعتراض کارکنان سازمان میراث فرهنگی نسبت به انتقال معاونتهای این سازمان اعلام کرد " شاید در این بین یکی هم مشکل خانوادگی در این جریان پیدا کند اما به‌ خاطر یک بی‌نماز که نمی‌توان در مسجد را بست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: "ما طبق مقررات کشورعمل می‌کنیم. اینها همه قانون است و هیچ کسی نمی‌تواند یک ذره مازاد عمل کند یا کم بگذارد چون کشور قانون دارد. سازمانها در هیچ جای دنیا خود را با کارمندانشان هماهنگ نمی‌کنند. مطمئن باشید اگر موضوع انتقال صنایع دستی به استان اصفهان یکماه عقب‌تر می‌افتاد مشکل حل نمی‌شد. ما باید منافع کشور و کار خود را در نظر بگیریم. ما که نمی‌خواهیم آنها را به یک جای ناامن یا بیابان بفرستیم. کارمندان باید خود را با شرایط هماهنگ کنند و قطعا هر کاری مشکلاتی دارد".

با وجود گفته های بقایی منتقدان تصمیم جدید سازمان میراث فرهنگی همچنان معتقدند این اقدام عجولانه و بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد آن به اجرا درآمده است چنانچه هادی حق شناس، نماینده انزلی در دوره هفتم مجلس به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی می بایست قبل از آنکه کارکنان خود را جا به جا کند حداقل تمهیداتی برای استقرار آنها می اندیشید. چون حتی زمانی که اردوی تفریحی برای عده ای از افراد ترتیب داده می شود قبل از حرکت افرادی را زودتر برای بررسی اوضاع می فرستند تا جوانب را بسنجد.

با این تصمیم راه برای غارت موزه های کشور باز می شود

حکمت اله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران نیز درباره انتقال معاونتهای میراث فرهنگی به استانها به خبرنگار مهر گفت: هدف گرفتن ریشه های تاریخی، فرهنگی، مدنی و معنوی یک ملت چیزی نیست که آسان بتوان از کنارش گذشت. بیرون راندن و تبعید و تجزیه پژوهشکده باستان شناسی و شکاف انداختن در درون سازمان میراث فرهنگی و پراکندن مدیریتهای اداری و اجرایی و پژوهشی میراث فرهنگی پایتخت که هسته و کانون تصمیمگیریها و برنامه ریزیها و هماهنگ کننده فعالیتهای فرهنگی و علمی و پژوهشی سازمان در سراسر کشور است اثرات و تبعات منفی بسیار خطرناک و مهلکی بر انسجام و اقتدار و اعتبار فرهنگی و اتفاق و اتحاد ملی ما خواهد گذاشت.

این باستانشناس ادامه داد: این فکر نامبارک راه را برای غارت موزه های کشور خصوصا موزه های پایتخت که بیش از موزه های شهرهای دیگر در معرض خطر سرقت قرار دارند هموارتر خواهد کرد و مطالعات و پژوهشهای میدانی باستانشناسی کشور را به رکود و وقفه خواهد کشاند و در اجرا و اداره هماهنگ برنامه های سازمان اختلال جدی پدید خواهد آورد. همچنین ملت ما را در دفاع از مرزهای تاریخ و صیانت از فرهنگ و مواریث فرهنگی خویش در برابر حریفان مدعی و مهاجمان آسیب پذیرتر می کند.

در همین رابطه حسن محسنی مدیرکل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی نیز در پاسخ به اینکه آن بخش از کارمندان سازمان میراث فرهنگی که برای این نقل و انتقالات مشکل دارند و نمی‌توانند شرایط خود را با شرایط انتقال به استانهای دیگر هماهنگ کنند چه بر سرشان می‌آید گفت: افراد باید خود را تابع سیستم کنند البته سازمان تمام تلاش خود را می‌کند که با افرادی که با این نقل و انتقالات مشکل دارند همکاری کند.

وعده های باور نکردنی!

به گفته وی آن دسته از کارکنان سازمان که رسمی هستند و به دلایلی نمی‌توانند به استانهای دیگر بروند باید بلافاصله درخواست انتقال به یک دستگاه دولتی دیگر را ارائه کنند، اگر موفق نشدند معاونت توسعه انسانی نهاد ریاست‌جمهوری پرونده آنها را تحویل می‌گیرد و جای دیگری را برای آنها مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: کارمندان قراردادی نیز باید تابع سازمان باشند و اگر نتوانند خود را با شرایط سازمان وفق دهند قرارداد آنها ملغی اعلام می‌شود.

محسنی گفت: البته برای کارمندان قراردادی هم سعی می‌شود اقداماتی صورت گیرد مثلا برخی از کارکنان پژوهشکده هنرهای سنتی که نمی‌توانند به استانهای فارس و اصفهان بروند می‌توانند محصولات تولیدی خود را به سازمان بفروشند.

وی توضیح داد: سازمان تعهد کرده است که محصولات آنها را هر ماهه تا مبلغ 600 هزار تومان که تقریبا به میزان حقوق دریافتی آنها است خریداری کند.

اما از جمله تسهیلاتی که این سازمان وعده داده در ازای انتقال کارکنانش به آنها بدهد ارائه چهاربار بلیط رفت ‌و برگشت چهار نفره با 50 درصد تخفیف در سال، 600 هزار تومان پاداش جابه‌جایی به شیراز و 500 هزار تومان پاداش جابه‌جایی به اصفهان، نبود محدودیت برای ساعتهای اضافه‌کاری، اخذ حدود 25 میلیون تومان وام بانکی و یک قطعه زمین برای دو نفر از کارمندان ( به مساحت 200 تا 250 متر ) همراه با وام ساخت و ساز است.

فقط یک ماه وقت دارید ازدواج کنید!

نکته قابل توجه آنکه این تسهیلات مختص کارمندان متاهل است و بقایی در این مورد اعلام کرده اگر کارمندان مجرد تا یکماه دیگر ازدواج کنند آنها نیز از این تسهیلات بهره‌مند می شوند.

اعتماد نداریم!

یکی از کارکنان معاونت حفظ و احیا که سالهاست در این معاونت مشغول به کار است به خبرنگار مهر گفت: این سازمان چه ضمانتی می دهد که تمام تسهیلات ذکر شده به کارکنان داده شود؟

وی از برپایی تجمع دیگر کارکنان مقابل مجلس خبر داد و گفت: مسئولان این سازمان می گویند که ماهها کار کارشناسی روی بحث نقل و انتقال معاونتها انجام داده اند. با این حال چرا اول کارمندان خود را می فرستند بعد می گویند که تسهیلات در اختیار شما قرار می دهیم؟ چرا کارمند باید دو ماه در هتل زندگی کند تا کارهای انتقالش جور شود؟ مگر عجله ای در کار است، پس چرا سازمانهای دیگر که تعداد نیروهایشان بیشتر از این سازمان است هیچ اقدامی نمی کنند؟

در پی گسترده شدن این اعتراضات و واکنشهای برخی مسئولان، نمایندگان دولت و رسانه ها بقایی اقدام به برگزاری نشستی با رسانه ها برای پاسخگویی به برخی ابهامات کرد. نشستی که تنها خبرنگاران برخی رسانه ها اجازه حضور در آن را داشتند!

بقایی در این نشست درباره ضمانت اجرایی وعده های داده شده به کارمندان انتقالی گفت: " ضمانتی که می‌توان ارائه کرد مانند آن چیزی است که برای تمدید قرار‌داد در هر سال وجود دارد. در واقع، برای تمدید قرار‌داد ضمانتی وجود ندارد ولی این کار هر سال انجام می‌شود."

ابهام در عملکرد آینده سازمانی چندپاره

به نظر می رسد سازمان میراث فرهنگی در اقدامی عجولانه خواسته در انتقال کارکنان خود به استانهای دیگر از سایر دستگاههای دولتی پیشی بگیرد ، حال آنکه این اقدام غیرمتعارف با مخالفت کارکنان و کارشناسان میراث فرهنگی رو به رو شده است. اکنون جای پاسخ این سوال باقی می ماند ؛ سازمانی که بر اساس مستندات آشکار نتوانسته وظایف خود را در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خوبی انجام دهد و رضایت حداقلی جامعه، کارشناسان متخصص و فعالان این بخشها را تامین کند ، اکنون با پراکنده کردن بخشهای مختلف چگونه می خواهد به وظایف خود عمل کند، آیا حوزه فعالیت معاونتهای این سازمان آنقدر با یکدیگر بی ارتباطند که بتوان هر کدام را به گوشه ای از ایران منتقل کرد؟

خبرگزاری مهر ضمن توصیه مجدد به اینکه مدیران این سازمان تعامل منطقی و سازنده با رسانه ها را انتخاب کنند ، از هر گونه گفتگو یا انعکاس نظرات کارشناسی مدیران آن سازمان در این زمینه استقبال می کند.