فرهاد پورغلامی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت تیمش در آستانه رقابت های لیگ دهم اظهار داشت: خوشخبتانه بازیکنان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ فکری آماده شروع لیگ هستند. در این مدت دو اردو برگزار کردیم و چند بازی دوستانه انجام دادیم که معتقدم بازی های خوبی بود. باتوجه به اینکه بودجه ملوان نسبت به فصل پیش تغییر چندانی نکرده بود، توانستیم چند بازیکن جوان و سرباز را جذب کنیم و فقط موفق به امضای قرارداد با یک بازیکن لیگ برتری شدیم.

وی افزود: با این حال به این تیم امیدوارم چرا که معتقدم هرچه از شروع لیگ بگذرد بازیکنان به هماهنگی و درک بیشتری از یکدیگر می رسند. مطمئنا دوست داریم پرقدرت در لیگ ظاهر بشویم و برای تک تک بازی ها اهمیت خاصی قائل می شویم. نفت تهران اولین حریف ماست که تازه به لیگ برتر آمده و انگیزه بالایی برای رویارویی با ما دارد.

سرمربی ملوان بندرانزلی در رابطه با جایگاه تیمش در پایان لیگ دهم گفت: از حالا نمی توانیم در این مورد نظر بدهیم اما تمام تلاش خود را می کنیم تا در پایان لیگ هواداران را خوشحال کنیم. البته باید واقع بین باشیم چرا که با توجه به عدم افزایش بودجه نسبت به سال قبل، فقط توانستیم از تیم های حاضر در دسته اول بازیکن بگیریم که این به معنای داشتن جنگی نابرابر با دیگر تیم هاست. با این حال این انگیزه بچه هاست که ما را امیدوار می کند.

فرهاد پورغلامی درخصوص وضعیت پژمان نوری تصریح کرد: مطمئن باشید نوری دوست دارد در ملوان بماند. فقط باشگاه یکسری تعهد در قبال این بازیکن دارد که تمام تلاش خود را انجام می دهند تا این تعهدات سریع تر انجام بشود. به هرحال بوجود آمدن این حواشی در آستانه بازی های لیگ قطعا به سود ما نخواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال ملوان افزود: پژمان نوری در حال حاضر تهران است و امروز برای شرکت در تمرینات به انزلی می آید.

فرهاد پورغلامی در رابطه با اختلافاتی که بین او و اردشیر پورنعمت وجود دارد، گفت: در حال حاضر تمام تمرکزم روی بازی های لیگ است و می خواهم خودم و شاگردانم با آرامش کارشان را انجام بدهند. مشکل خاصی بین ما وجود ندارد بلکه یکسری اختلاف نظر است که در هر جایی و هر شغلی ممکن است پیش بیاید.

این مربی در پایان صحبت های خود تصریح کرد: من از یار دوازدهم تیمم می خواهم که مثل همیشه ملوان را مورد حمایت خود قرار بدهند چراکه حمایت این هواداران می تواند کمک خوبی برای ما باشد.