"بیم" بازخوانی شد/ بازنویسی کیمیای سعادت در راه انتشار

محبوبه میرقدیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین وضعیت کتابهای زیرچاپ و در دست نگارشش گفت: بازخوانی رمانی که به تازگی نوشته ام با نام موقت "بیم" به پایان رسیده ولی درباره سپردن آن به ناشر کمی دست نگه می دارم زیرا ممکن است بخواهم تغییرات دیگری در آن اعمال کنم.

وی ادامه داد: این رمان با بیش از 250 صفحه از لحاظ زمانی در سالهای اول انقلاب می گذرد، داستانی رئال با حال و هوای اجتماعی دارد و به مسائل زندگی زنان می پردازد.

نویسنده کتاب "شناس" درباره گردآوری مجموعه ای از شعرهایش که قرار است در قالب یک کتاب منتشر شود بیان کرد: این کار را هم به مرور انجام می‌دهم ضمن اینکه تعدادی از شعرها را به چند نفر از دوستان که در زمینه شعر ضاحب نظر هستند داده ام که نظرشان را درباره آنها بیان کنند.

میرقدیری مضمون شعرها را اجتماعی، مادرانه و عاشقانه اعلام کرد که در طول سالها آنها را سروده ولی تاکنون فرصتی برای چاپ آنها به دست نیاورده است.

وی در پایان از چاپ دو کتاب "ابریشم هفت رنگ" و "کیمیای سعادت به روایت میرقدیری" در آینده نزدیک خبر داد.

"ابریشم هفت رنگ" روایتی از داستانهای فولکلوریک ایرانی و کتاب دیگر بازنویسی برخی داستانهای کیمیای سعادت به قلم وی برای گروه سنی نوجوان است که اولی توسط نشر "روشنگران" و دومی توسط نشر "کتاب پارسه" منتشر می شود.