تشکیل انجمن تخصصی موسیقی در کرج الزامی است

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به نبود انجمن موسیقی در کشور گفت: بخش موسیقی در کشور تنها حوزه ای است که فاقد انجمن است. به همین دلیل نیز راه اندازی این انجمن در کرج برای اولین بار می تواند الگوی مناسبی برای دیگر نقاط کشور باشد.

وی بر مطالعه و تکمیل تنظیم اساسنامه در این خصوص تاکید کرد و افزود: انجمن موسیقی با انجام کار کارشناسی به صورت رسمی شکل می گیرد.

برپایی جشنواره موسیقی سنتی و مقامی در استان البرز

این مسئول از برپایی جشنواره موسیقی سنتی و مقامی در استان البرزخبرداد و عنوان کرد: پیش از این نیز برگزاری این جشنواره تصویب شده بود اما به دلیل قرار گرفتن کرج در مسیر استان شدن این امر به تعویق افتاد.

مهدی عسگری افزود: این جشنواره جزء اولین جشنواره هایی است که در استان البرز برگزار می شود.

وی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته در خصوص هزینه های مورد نیاز برپایی جشنواره موسیقی سنتی و مقامی در استان البرز اظهار داشت: برگزاری این جشنواره به اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان نیاز دارد.

این مسئول شناسایی هنرمندان این حوزه هنری را از جمله مولفه های مثبت برگزاری جشنواره موسیقی سنتی ذکر و بر استمرار برپایی این جشنواره ها در در همه حوزه های فرهنگی و هنری تاکید کرد.



عسگری با تاکید بر راه اندازی انجمن تخصصی موسیقی در کرج، گفت: اداره ارشاد اسلامی کرج آمادگی لازم برای فراهم آوردن بسترهای مناسب این انجمن را دارد.

وی از استقبال اعضاء فعال انجمن موسیقی کرج برای تولیگری این انجمن به شکل تخصصی خبر داد و افزود: با ارتقاء ساختار اداری کرج و تشکیل استان البرز این حوزه نیاز به استقرار یک گروه متخصص و کاردان دارد که حضور هنرمندان جوان و با تجربه این حوزه در این انجمن تخصصی در اولویت خواهد بود.

عسگری خاطرنشان کرد: هنرمندان حوزه موسیقی به عنوان بازوی قوی حوزه های هدایتی، حمایتی و نظارتی نقش به سزایی در پیشبرد اهداف این بخش هنری ایفا می کنند.

مدیر اداره ارشاد کرج با تاکید بر نظارت آموزشگاه های موسیقی و نحوه فعالیت این آموزشگاه ها، گفت: تشکیل انجمن تخصصی موسیقی ضمن آنکه درجه بندی آموزشگاهها و نظارت بر کنسرتهای موسیقی را به نحوه مطلوبی هدایت می کند می تواند در شناسایی تمایلات موسیقی بین علاقمندان، ارزیابی قابلیتهای این هنر، بر گزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی موثر باشد.

افتتاح فرهنگسرای جوان برای ساماندهی برنامه های انجمن ضروری است

عسگری با اشاره به افتتاح فرهنگسرای جوان این مهم را موجب ساماندهی برنامه های حوزه موسیقی دانست و افزود: با افتتاح این فرهنگسرای و در اختیار قرار دادن امکانات رفاهی از جمله فضای و تجهیزات مورد نیاز، این بخش به کتابخانه تخصصی، نرم افزارهای موسیقی، سایت و نشریه تخصصی موسیقی مجهز می شود.

عسگری با اشاره به ظرفیت های مثبت هنر در کرج، وجود انجمن را تحول مثبتی برای این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: پتانسیلهای هنری در این منطقه نسبت به سایر استانها چشمگیر تر است که شناسایی این قابلیتها نیز تنها با تشکیل انجمن تخصصی موسیقی مهیا می شود.با تشکیل انجمن می خواهیم این ظرفیتها را شناسایی کنیم.



عناصر فرهنگی،هنری موجود در کرج باید برجسته شود

این مسئول با بیان اینکه کرج مهد قومیتهای مختلف است بر برجسته کردنعناصر فرهنگی و هنری مناطق این کلانشهر تاکید کرد.

وی گفت: کرج می تواند به وسیله موسیقی و بهره مندی از حضور قومیتها مختلف در این منطقه، جشنواره های متفاوتی را طراحی کند.