بیشترین فرزندخوانده ها تهرانی هستند/ معرفی 3 استان با فرزندخواندگی پایین

ابراهیم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: پس از استان تهران، مازندران با 5/13 درصد و اصفهان با 1/10 درصد بیشترین آمار فرزندخواندگی را طی سال 88 داشته اند.



براساس اعلام سازمان بهزیستی بیش از 21 هزار کودک بی سرپرست در کشور وجود دارند. همچنین تعداد مراکز دولتی نگهداری کودکان بی سرپرست دولتی 125 مورد و تعداد مراکز غیردولتی کودکان بی سرپرست غیردولتی 351 مورد بوده است.



مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: پایین‌ترین آمار ثبت شده هم مربوط به استانهای اردبیل با 4/0 درصد، کردستان با 4/0 درصد و ایلام با 1/0 درصد است.



قانون فرزندخواندگی در ایران مربوط به 35 سال پیش است که همین قدیمی بودن قانون موانعی را برسر راه فرزند خواندگی در کشور ایجاد کرده است.



سازمان بهزیستی کشور پیش از این عنوان کرده بود که به ازای هر کودک بی سرپرست در کشور 11 زوج متقاضی برای فرزندخواندگی وجود دارند.