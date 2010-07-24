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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۳

75 درصد افراد جویای کار فاقد مهارت هستند

75 درصد افراد جویای کار فاقد مهارت هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: بیش از 75 درصد افرادی که دغدغه کار دارند، مهارت های لازم را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی روز شنبه در نشست این اداره کل افزود: در شرایط کنونی یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، مبارزه با بیکاری و اشتغالزایی است.

وی اظهار داشت: این سازمان متولی و دستگاه مجری و وظیفه مهارت آموزی دارد و در دوره های زمانی سه تا 18 ماه به متقاضیان مهارت اموزی می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: سرانه هزینه مهارت آموزی بطور میانگین شش میلیون ریال است که در ایران برخلالف دیگر کشورهای که هزنیه هایی به خانواده ها تحمیل می شود، رایگان است.
 
جلالی بیان داشت: اگر مهارت آموزی به عنوان اصل قرار گیرد، دست توانمندی حاصل می شود و در ایجاد اشتغال موثر است.
 
مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: در استان بعد از جدایی از مازندران دو هزار متر فضای آمزوشی وجود داشت که امروز این میزان به 54 هزار متر مربع افزایش یافته است.
 
وی اظهار داشت: همچنین اکنون 90 درصد امکانات و تجهیزات آموزشی فنی و حرفه ای استاندارد است، درحالیکه در ابتدای استان شدن حدود 50 درصد بود.
 
جلالی یادآورشد: امروز نگران بیکاری افراد باسواد هستیم و سازمان ملی مهارت به دنبال آن است که اگر افراد به دنبال مدرک دانشگاهی هستند، در کنار این مدارک دانشگاه مهارت آموزی نیز شود.
کد مطلب 1122005

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