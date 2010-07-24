75 درصد افراد جویای کار فاقد مهارت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی روز شنبه در نشست این اداره کل افزود: در شرایط کنونی یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، مبارزه با بیکاری و اشتغالزایی است.

وی اظهار داشت: این سازمان متولی و دستگاه مجری و وظیفه مهارت آموزی دارد و در دوره های زمانی سه تا 18 ماه به متقاضیان مهارت اموزی می شود.

وی خاطرنشان کرد: سرانه هزینه مهارت آموزی بطور میانگین شش میلیون ریال است که در ایران برخلالف دیگر کشورهای که هزنیه هایی به خانواده ها تحمیل می شود، رایگان است.

جلالی بیان داشت: اگر مهارت آموزی به عنوان اصل قرار گیرد، دست توانمندی حاصل می شود و در ایجاد اشتغال موثر است.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: در استان بعد از جدایی از مازندران دو هزار متر فضای آمزوشی وجود داشت که امروز این میزان به 54 هزار متر مربع افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین اکنون 90 درصد امکانات و تجهیزات آموزشی فنی و حرفه ای استاندارد است، درحالیکه در ابتدای استان شدن حدود 50 درصد بود.

جلالی یادآورشد: امروز نگران بیکاری افراد باسواد هستیم و سازمان ملی مهارت به دنبال آن است که اگر افراد به دنبال مدرک دانشگاهی هستند، در کنار این مدارک دانشگاه مهارت آموزی نیز شود.