همدان مرکز استعدادیابی غرب کشور در رشته فوتبال شد

مهدی بوجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه بر اساس بخشنامه فدراسیون فوتبال 9 منطقه برای پایگاههای استعدادیابی از طریق کمیته جوانان مشخص شدند، افزود: در این میان استان همدان به عنوان پایلوت استعدادیابی غرب کشور مشخص شد.
بوجاریان با اشاره به اینکه استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان در زیرمجموعه استان همدان قرار گرفتهاند و ورزشکاران مستعد خود را بر اساس تقویم تنظیمی به استان همدان اعزام میکنند، اظهار داشت: ورزشکاران شاخص پس از برگزاری اردوهای استعدادیابی که با حضور مربیان تیمهای ملی مورد ارزیابی قرار میگیرند، انتخاب شده تا در آینده به بدنه تیمهای ملی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید کشور راه یابند.
بوجاریان با تأکید بر نقش مؤثر مربیان، سرپرستان و خانوادهها در افزایش انگیزه ورزشکاران خاطرنشان کرد: در راستای اجرای پروژه آسیا ویژن که استان همدان از سوی AFC به عنوان ویژن ایران طی دو سال فعالیتهای مستمر انتخاب شده، سعی شده نسبت به بومیسازی استعدادهای کشف شده و تزریق آنها به بدنه تیم پاس، اقدام شود.
وی اظهار داشت: با توجه به میزبانی مسابقات فوتبال بینالمللی زیر 14 سال جنوب آسیا توسط استان همدان، این استان به عنوان استان برتر از سوی AFC شناخته شد که و از سوی مسئولان AFC مورد تقدیر قرار گرفت.
بوجاریان با اشاره به اینکه ورزش فوتبال، یکی از پرطرفدارترین ورزشها در دنیا محسوب میشود، ابراز امیدواری کرد با در اختیار گذاشتن اماکن و ایجاد زمین و استادیومهای مناسب در استان همدان، تمام مشکلات هیئتها به ویژه هیئت فوتبال رفع شود.
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