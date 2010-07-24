به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه برداری با استفاده از سه ماهواره ناسا به نامهای "آیس ست"، "زمین" (Terra) و "آب" (Acqua) و با کمک تکنیک لیدار (تصویربرداری ردیابی و مسافت یابی لیرزی) به دست آمده اند. لیدار یک تکنیک تله- ردیابی است که می تواند مسافت یک شیئ و یا یک سطح را با استفاده از یک پالس لیرزی تعیین کند.

این نقشه ارتفاع 90 درصد از درختان حاضر بر روی یک سطح 5 کیلومتر مربع را نشان می دهد. برپایه اطلاعات این نقشه، بلندترین درختان در آمریکای شمالی، در منطقه شمال غربی اقیانوس آرام و در آسیای جنوب شرقی واقع شده اند و ارتفاع آنها به 40 متر می رسد.

این درحالی است که ارتفاع متوسط جنگلهای مناطق گرمسیری 25 متر است که با ارتفاع درختان جنگلهای بلوط و چناری که اروپا و بخش وسیعی از آمریکا را می پوشانند برابر است. ارتفاع درختان جنگلهای شمالی پوشیده از صنوبر سرخ و کاج زیر 20 متر است.

براساس گزارش دیسکاور مگزین، این اطلاعات و شاخصهای ارائه شده توسط این نقشه ها می تواند رقم دقیق وضعیت سلامت جنگلها را نشان دهد و به درک بهتر اینکه در چه مناطقی بیشترین میزان انتشار دی اکسید کربن توسط انسان تولید می شود، کمک کند.

مایکل لف اسکای، دانشمند دانشگاه ایالت کلورادو و عضو پروژه نقشه برداری جنگلها در این خصوص توضیح داد: "همه ساله انسان هفت میلیارد تن کربن تولید می کند که این کربن به خصوص به شکل دی اکسید کربن است از این میزان کربن تولید شده، سه میلیارد تن در اتمسفر باقی می مانند و دو میلیارد تن جذب اقیانوسها می شود مابقی نیز می توانند توسط جنگلها جذب شوند، اما برای درک میزان جذب آن باید یک ایده دقیق از میزان بیومس (زیست توده) موجود بر روی سیاره زمین داشته باشیم و این نقشه می تواند در این مورد بسیار مفید باشد."