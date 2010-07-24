توجه جدی به ورزش استانها در دستورکار سازمان تربیت بدنی کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد صادقی در دیدار با استاندار زنجان با بیان اینکه تمرکز زدایی و توجه به ورزش شهرستانها به عنوان یک اصل مهم و اساسی در توسعه ورزش ملی محسوب می شود، افزود: در حال حاضر با برنامه ریزیهای صورت گرفته رشد ورزش شهرستانها سرعت قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: باید به ورزش قهرمانی در کنار سایر جنبه های آن بها داده شود و تلاش شود ورزش قهرمانی در همه عرصه ها ورود پیدا کند.

صادقی تاکید کرد: بدونه ورزش قهرمانی، کشور نمی تواند در زمینه توسعه ورزش موفق عمل کند و توجه به ورزش قهرمانی و پایه باید به عنوان یک اصل مهم در زمینه فعالیتهای ورزشی مورد توجه باشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استانهای تربیت بدنی گفت: تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه تمام ورزشی از اولویتهای سازمان تربیت بدنی است.

محمد صادقی افزود: تکمیل پروژه ‌هایی که در حدود 75 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از اولویتهای سازمان است که در این زمینه تلاش می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات مهمی که در دولتهای نهم و دهم در عرصه ورزش کشور رخ داده است، گفت: بها دادن به ورزش استانها و شهرستانها از جمله اقداماتی که سازمان تربیت بدنی آن را دنبال می‌کند.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استانهای تربیت بدنی با بیان اهمیت ورزش گفت: باید در عرصه ورزش نه فقط به بعد قهرمانی بلکه به بعد فرهنگی و سلامتی و تندرستی آن نیز توجه شود.

وی با بیان اینکه ورزش صرفا وسیله‌ای برای قهرمانی نیست، گفت: امروزه دومین عامل مرگ و میر، بیماری‌های قلبی و عروقی است که 30 تا 40 درصد این مرگ و میرها می‌تواند با ورزش کاهش یابد.