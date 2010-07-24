نبود حامی مالی مهمترین عامل عقب ماندگی ورزش زنجان است

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه ورزش استان زنجان در حال حاضر بحث اسپانسر و حامی مالی را به عنوان مشکل اساسی و اصلی فرا روی خود می بیند، افزود: در استان زنجان اسپانسر مالی تیم ها به عنوان یک معضل مهم تبدیل شده و در کل می توان گفت حامی مالی ورزش در استان زنجان ولاژه ای بی معنای است.



وی نبود صنایع بزرگ و حمایت کننده از ورزش استان زنجان را یادآور شد و ادامه داد: ورزش استان زنجان برای رشد و توسعه و ارتقاء در عرصه های بین المللی نیاز به حمای مالی دارد و مسئولان باید در این خوصصو توجه ویژه داشته باشند.



اصفهانیان در ادامه با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی استان زنجان گفت: در حال حاضر سه استادیوم فوتبال شهر زنجان ناقص بوده و باید هرچه سریعتر ساخت آنها به اتمام برسد.

اصفهانیان، امکانات فوتبال استان را برای برگزاری مسابقاتی در سطح لیگ دسته یک و دو مطلوب دانست و ادامه داد: این امکانات به دلیل عدم وجود برخی از زیرساخت‌ها همانند هتل و استادیوم مجهز باعث عدم توانایی این استان در برگزاری رقابت‌های لیگ برتر شده است و استان زنجان فقط به دلیل نداشتن زیرساخت‌ها نمی‌تواند به این مهم دست یابد.



عدم وجود اسپانسر برای تیم‌های استان را از بارزترین مشکلات فوتبال زنجان برشمرد و افزود: اگر بخواهیم به لیگ برتر راه یابیم باید ساختار تشکیلاتی بیرونی قوی داشته باشیم که در صورت تحقق این امر طی سه سال می‌توانیم به لیگ برتر راه یابیم.

