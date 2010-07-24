  1. استانها
  2. زنجان
۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۴۰

نبود حامی مالی مهمترین عامل عقب ماندگی ورزش زنجان است

نبود حامی مالی مهمترین عامل عقب ماندگی ورزش زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هئیت فوتبال استان زنجان نبود حامی مالی را مهمترین عامل در زمینه عدم موفقیت و توسعه ورزش استان زنجان دانست و اذعان داشت: به علت عدم وجود حامی مالی مناسب تعداد زیادی از تیم های استان زنجان حتی نتوانسته در لیگ های دسته بالا حاضر شوند.

فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه ورزش استان زنجان در حال حاضر  بحث اسپانسر و حامی مالی را به عنوان مشکل اساسی و اصلی فرا روی خود می بیند، افزود: در استان زنجان اسپانسر مالی تیم ها به عنوان یک معضل مهم تبدیل شده و در کل می توان گفت حامی مالی ورزش در استان زنجان ولاژه ای بی معنای است.

وی نبود صنایع بزرگ و حمایت کننده از ورزش استان زنجان را یادآور شد و ادامه داد: ورزش استان زنجان برای رشد و توسعه و ارتقاء در عرصه های بین المللی نیاز به حمای مالی دارد و مسئولان باید در این خوصصو توجه ویژه داشته باشند.

اصفهانیان در ادامه با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی استان زنجان گفت: در حال حاضر سه استادیوم فوتبال شهر زنجان ناقص بوده و باید هرچه سریعتر ساخت آنها به اتمام برسد.
 
اصفهانیان، امکانات فوتبال استان را برای برگزاری مسابقاتی در سطح لیگ دسته یک و دو مطلوب دانست و ادامه داد: این امکانات به دلیل عدم وجود برخی از زیرساخت‌ها همانند هتل و استادیوم مجهز باعث عدم توانایی این استان در برگزاری رقابت‌های لیگ برتر شده است و استان زنجان فقط به دلیل نداشتن زیرساخت‌ها نمی‌تواند به این مهم دست یابد.
 
 عدم وجود اسپانسر برای تیم‌های استان را از بارزترین مشکلات فوتبال زنجان برشمرد و افزود: اگر بخواهیم به لیگ برتر راه یابیم باید ساختار تشکیلاتی بیرونی قوی داشته باشیم که در صورت تحقق این امر طی سه سال می‌توانیم به لیگ برتر راه یابیم.
 
کد مطلب 1122063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها