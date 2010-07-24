60 هزار اظهارنامه مالیاتی در استان زنجان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسه استان زنجان با بیان اینکه فرصت ارائه اظهار نامه های مالیاتی در استان به پایان رسیده است و استان در این زمینه نیز از رشد خوبی برخوردار بوده است، افزود: با توجه به اینکه همه موظفند تلاش خود را در راستای تقویت و توسعه مالیات داشته باشند و در چهارماهه ماهه اول سالجاری مبلغ درآمدهای مالیاتی استان به صورت کامل محقق شده و شاهد درآمد مازاد نیز در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های اعلام شده، زنجان رتبه سوم را در بین استان های کشور در زمینه تعداد فرصتهای تعریف شده برای توسعه سرمایه گذاری کسب کرده است.

کریمی با بیان اینکه بر اساس گزارشها از سال 72 تا 87، استان رتبه ای در بین استانهای کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی نداشت، افزود: استان رتبه ششم را در تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی انجام شده به خود اختصاص داد. همچنین در میزان رقم سرمایه وارده سرمایه گذاری خارجی به استان نیز رتبه چهاردهم کشور را از آن خود کرد. همچنین استاندار زنجان گفت: ضروری است تا مدیران دستگاه های مختلف در استان که از بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی استفاده می کنند مدیریت مناسبی بر نحوه مصرف این بودجه در نهادهای زیر مجموعه خود داشته باشند تا گرفتاری خاصی متوجه آنها نشود.

محمد رئوفی نژاد با بیان اینکه نباید مدیران ضوابط قانونی بودجه را به دلیل درگیری با مسائل کاری فراموش کنند، افزود: در صورتی که مدیران به این مسئله کم توجهی کنند، بی شک گرفتاری‌های زیادی هم برای آنها و هم برای دیگر نهادهای مسئول در این زمینه به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: البته مدیران استان همکاری و آشنایی خوبی به ضوابط و قوانین مالی دارند و مدیری نیست که همکاری و وقوف به این قانون و مقررات را نداشته باشد، البته همه قوانین، مهم و مورد توجه هستند و مسائل حقوقی نیز از بیشترین اثر در کشور برخوردار می‌باشد.

رئوفی نژاد با تقدیر از رویکرد دیوان محاسبات استان در زمینه پیشگری از وقوع تخلفات مالی در دستگاه‌ها افزود: در این رویکرد، نه فضا آنقدر باز گذاشته می‌شود تا مدیر به طور سلیقه‌ای در هزینه کرد منابع مالی اعمال نظر کند و نه آنقدر محکم تا مدیر حتی نتواند منابع را در جای خود هزینه کند.

استاندار زنجان از انضباط مالی مدیران استان خبر داد و افزود: ضروری است تا نظارت‌هایی که دیوان محاسبات استان در زمینه جلویگری از تخلفات مالی انجام می‌دهد، به صورت مرتب انجام گیرد. نه اینکه اجازه دهیم تا تخلفی صورت پذیرد و پس از آن به دنبال این باشیم تا جلوی تخلفات بعدی گرفته شود و تذکرات لازم نیز صادر شود.