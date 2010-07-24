نازنین آقاخانی فقط در تمرین ها ارکستر را رهبری می کند

بابک رضایی ضمن بیان این مطلب درخصوص کم و کیف تمرینات ارکسترسمفونیک تهران به خبرنگار مهر گفت : بعد از اجرای ارکسترسمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی، تمرینات ارکستر با یک هفته استراحت از سرگرفته شد؛ در همین راستا از خانم نازنین آقاخانی و آقای کاشف دو رهبر جوانی که در رشته آهنگسازی تحصیل و ارکسترهای مختلفی را در اروپا رهبری کرده اند و همچنین مورد تایید آقای چکناواریان بوده اند را دعوت کردیم تا رهبری ارکستر را در دوران تمرینات به عهده بگیرند؛ در واقع درنظر داشتیم شرایط همکاری رهبران جوان با ارکستر سمفونیک تهران را فراهم کنیم و برنامه ای برای اجرای کنسرت رسمی با این دو رهبر مهمان نداریم.

وی در ادامه صحبت های خود به تازه ترین اجرای ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت : ارکستر سمفونیک تهران به مناسبت هفته دفاع مقدس سمفونی "مقاومت" به آهنگسازی و رهبری مجید انتظامی را از تاریخ 31 شهریور ماه به مدت یک هفته در تهران و برخی از شهرستان اجرا می کنند و طبق صحبت های انجام شده قرار است در کرمانشاه ، همدان و فارس این سمفونی اجرا شود.

مدیرعامل انجمن موسیقی در پایان با اشاره به روند راه اندازی مجدد ارکسترملی گفت : برای راه اندازی ارکستر موسیقی ملی انجمن موسیقی مجری معاونت هنری وزارت است و تا زمانی که ابلاغی صورت نگیرد انجمن نمی تواند کاری از پیش ببرد؛ به همین دلیل منتظر صدور ابلاغیه و اجرایی کردن تصمیمات معاونت هنری برای راه اندازی مجدد ارکستر موسیقی ملی هستیم.