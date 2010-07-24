مبارزه غیرشیمیایی با آفات مزارع ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سیامک بیگی ظهر شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جایگزین کردن مبارزه غیر شیمیایی با آفات به جای استفاده از سموم شیمیایی در دستور کار این دستگاه اجرایی قرار دارد.

وی ادامه داد: در این راستا نیز برنامه‌ریزی شده و در این مدت نیز سطح مبارزه غیر شیمیایی و بیولوژیک علیه آفات نباتی در استان ایلام افزایش یافته است.

بیگی تصریح کرد: در تدوین این برنامه‌ها تولید محصولات عاری از سم و جلوگیری از مصرف بی‌رویه سموم و زیان‌های ناشی از آن در دستور کار قرار دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، فعالیت‌های انجام شده در این زمینه را در سطح استان ایلام را شامل مبارزه بیولوژیک علیه آفت کرم پیله خوار نخود (هلیوتیس) توسط زنبور براکون و ماده بیولوژیک در سطح 5 هزار هکتار انجام شده است.

وی ادامه داد: مبارزه بیولوژیک علیه کرم میوه گوجه فرنگی در سطح 834 هکتار از جمله برنامه‌های مبارزه‌ای غیر شیمیایی این دستگاه اجرای در سال جاری بوده است.





