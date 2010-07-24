به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر جمعه با برگزاری شش دیدار در گروه‌های "الف" و "ب" پیگیری شد که در این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

گروه "الف"

* ندسا شیراز 5 - سازه سرای مازندران یک

* دریانوردان بوشهر 4 - پولاد مشبک بیرجند یک

* سایپا البرز 13- شهید جهان نژادیان آبادان 2

گروه "ب"

* شرکت نفت فلات قاره 9 - شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری 6

* گلساپوش یزد 4 - فردوسی مشهد یک

* شهید ربیعی سمنان 2 - عمران سازان اصفهان 7

در پایان دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم سایپا البرز با 6 امتیاز و تفاضل گل 15+ صدرنشین گروه "الف" و تیم عمران سازان اصفهان با 6 امتیاز و تفاضل گل 10+ صدر جدول گروه "ب" را در اختیار دارد.

برنامه دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 8/5/89

گروه "الف"

* پولاد مشبک بیرجند - ساپیا البرز، ساعت 17:30، شرکت نفت بیرجند

* سازه سرای مازندران - دریانوردان بوشهر، ساعت 17:30، ساحل خزرآبادی ساری

* شهید جهان نژادیان آبادان - ندسا شیراز، ساعت 17:30، زمین فوتبال ساحلی شهدای خرمشهر

گروه "ب"

* عمران سازان اصفهان - شرکت نفت فلات قاره، ساعت 17:30، زمین فوتبال ساحلی تختی تیران

* شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری - گلساپوش یزد، ساعت 17:30، مجموعه ساحلی شهدا شهرکرد

* فردوسی مشهد - شهید ربیعی سمنان، ساعت 17:30، دانشگاه فردوسی مشهد