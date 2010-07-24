به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاههای کشور عصر جمعه با برگزاری شش دیدار در گروههای "الف" و "ب" پیگیری شد که در این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
گروه "الف"
* ندسا شیراز 5 - سازه سرای مازندران یک
* دریانوردان بوشهر 4 - پولاد مشبک بیرجند یک
* سایپا البرز 13- شهید جهان نژادیان آبادان 2
گروه "ب"
* شرکت نفت فلات قاره 9 - شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری 6
* گلساپوش یزد 4 - فردوسی مشهد یک
* شهید ربیعی سمنان 2 - عمران سازان اصفهان 7
در پایان دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاههای کشور تیم سایپا البرز با 6 امتیاز و تفاضل گل 15+ صدرنشین گروه "الف" و تیم عمران سازان اصفهان با 6 امتیاز و تفاضل گل 10+ صدر جدول گروه "ب" را در اختیار دارد.
برنامه دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال ساحلی لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 8/5/89
گروه "الف"
* پولاد مشبک بیرجند - ساپیا البرز، ساعت 17:30، شرکت نفت بیرجند
* سازه سرای مازندران - دریانوردان بوشهر، ساعت 17:30، ساحل خزرآبادی ساری
* شهید جهان نژادیان آبادان - ندسا شیراز، ساعت 17:30، زمین فوتبال ساحلی شهدای خرمشهر
گروه "ب"
* عمران سازان اصفهان - شرکت نفت فلات قاره، ساعت 17:30، زمین فوتبال ساحلی تختی تیران
* شهدای چلیچه چهارمحال و بختیاری - گلساپوش یزد، ساعت 17:30، مجموعه ساحلی شهدا شهرکرد
* فردوسی مشهد - شهید ربیعی سمنان، ساعت 17:30، دانشگاه فردوسی مشهد
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