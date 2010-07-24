مربی گلستانی در جشنواره فرهنگی هنری جوان ارومیه برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، "طیبه جلالی " با شعر "آقای کوچکم" جایزه این جشنواره را از آن خود کرد.

این جشنواره با هدف شناخت توانمندی‌های جوانان هنرمند کانون در سراسر کشور و کشف استعدادهای هنری آنان با 4 موضوع‌ "جوان سرزمین من"، "وطنم،سربلند خواهد زیست"، "دینی و مذهبی" و " آزاد" توسط بخش مشاور امور جوانان کانون برگزار شد.

کارکنان و مربیان جوان مراکز کانون و متولدان سال 1354 به بعد در 4 بخش "شعر"، "داستان کوتاه"، "عکس" و "کاردستی، کلاژ" نزدیک به 600 اثر هنری و ادبی به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و داوری این آثار در دو مرحله توسط 12 هنرمند، مدیر و کارشناس کانون صورت گرفت.

این جشنواره در سالن معلم شهر ارومیه برگزار ‌شد و در هر بخش 10 نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.