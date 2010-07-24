30 درصد انرژِی مصرفی در ساختمانها به هدر می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر خسروی با تاکید بر اهمیت تولید صنعتی ساختمانها گفت: صنعتی سازی را می توان از مهمترین نیازهای جامعه ساختمانی ایران دانست و آن را دراولویتهای تولید مسکن قرارداد، چرا که بدون به کار گیری این روش نمی توان نیاز سالانه یک و نیم میلیونی واحد مسکونی مورد نیاز کشور را تامین کرد.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تنها کمتر از سه درصد ساختمانهای کشور به صورت صنعتی ساخته می شود افزود: در روشهای سنتی 30 درصد از انرژی مصرفی یعنی بالغ بر 6 میلیارد دلار در سال به هدر می رود که این امر نشان از ناکارآمدی شیوه های سنتی ساخت و ساز در دنیای کنونی دارد.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به شناخت فرهنگی و هویت معماری ایرانی اسلامی به عنوان ابزار اولیه طراحی و همچنین تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی های مسکن به عنوان راهکارهای استفاده از این شیوه گفت: لازم است فناوران ساختمان به ابداع و ترویج روشهای ساخت و سازی که امکان تنوع و تغییردر طرحها را ممکن می کند ترغیب شوند.



