انیمیشن مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقش اول انیمیشن مسابقات کاپ آسیا فلامینگو بوده که توپ والیبال را از تایلند که میزبان دوره قبل مسابقات بود در پشت خود حمل و پس از پرواز در آسمان تهران، به سمت ارومیه حرکت می کند و توپ را به سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه محل برگزاری مسابقات می رساند.

فلامینگو نماد دریاچه ارومیه بوده و توپی را هم که حمل می کند توپ بازی فینال دوره گذشته است که پس از به زمین خوردن، آن را می رباید.

بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده این انیمشین در برنامه های تلویزیونی ملی و استانی تا زمانی برگزاری مسابقات و در حین بازیها پخش خواهد شد.

مستند مسابقات والیبال کاپ آسیا ساخته می شود

رئیس هیئت والیبال آذربایجان غربی در جریان این رونمایی با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات کاپ آسیا در ارومیه لحظات تلخ و شیرین بسیاری را قم خواهد زد، گفت: مستند بازیها و حواشی ساخته می شود.

نقی کریمی افزود: طی قرارداد منعقد شده با گروه مستند ساز این مسابقات با بهترین دوربینها فیلمبرداری خواهد شد و پس از پایان مسابقات با افکت گذاری صدا، تصویر و زیرنویس انگلیسی مستندی از این رخداد ورزشی آماده می شود.

وی همچنین از تهیه فیلمی از تاریخ والیبال ارومیه خبر داد و بیان داشت: مقدمات برای تهیه آرشیوی از فیلم های مسابقات مختلف با حضور مربیان و بازیکنان ارومیه ای فراهم شده است.

مسابقات AVC کاپ آسیا از ۱۰ تا ۱۶ مرداد ماه سالجاری با حضور هشت تیم آسیایی در ارومیه برگزار می شود.