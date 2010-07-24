توقیف 150 خودرو در همدان به علت ایجاد مزاحمتهای اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی صادقی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار داشت: مشارکت گسترده مردم در شناسایی و معرفی دارندگان وسایط نقلیه که آسایش شهروندان را مختل کرده اند بسیار چشمگیر بوده است.
صادقی با اشاره به اینکه فروشندگان وسایل و کالاهای گوناگون باید با رعایت ضوابط شرعی زمینه سلامت اجتماعی جامعه را فراهم سازند، گفت: در چهار ماه گذشته 23 مورد واحد صنفی به دلیل عدم رعایت موازین شرعی پلمپ شده و 12 هزار مورد تذکر لسانی به افراد در سطح معابر و گذرگاهها داده شده است.
معاون سازمانهای اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان ادامه داد: با پشتیبانی دستگاه قضایی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی حافظ ناموس و امنیت شهرها و روستاها بوده و در جای خود به هرگونه حرمت شکنی پاسخ میدهد.
وی گفت: مبنای کار در برخورد با عوامل ناهنجاری ابتدا ارشاد و هدایت است در غیر این صورت مطابق قانون از قوه قهریه و ضوابط قانونی با هنجار شکنان برخورد میشود.
صادقی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و خداشناسی است و فرصت مغتنمی است که خداوند برای تقرب به خود در اختیار بندگان قرار داده است و سزاوار نیست عدهای در ملاء عام تظاهر به روزهخواری کنند، تأکید کرد: مأموران انتظامی مطابق قانون در ایام ماه مبارک رمضان با روزهخواران و فروشندگان محصولات غذایی که زمینه روزهخواری در منظر عمومی را به نمایش گذارند برخورد و به مراجع قضایی معرفی میکند.
وی در پایان مشارکت مردم و همکاری با مأموران انتظامی در جلب و تذکر به افراد خاطی در چارچوب ضوابط قانونی را مهمترین عامل بازدارنده از ارتکاب گناه و جرم در جامعه دانست.
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