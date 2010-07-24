6 شعبه برای شناسایی اتباع غیرمجاز افغان در گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرتضی فندرسکی پیش از ظهر شنبه در حاشیه اجرای این طرح در گرگان افزود: در این استان شهرستانهای گرگان با دو شعبه و گنبد، رامیان، علی‌آباد و آق‌قلا هر کدام با یک شعبه برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح بر اساس مجوز وزارت کشور تا 15 شهریور ماه، همزمان در 17 استان کشور اجرا می‌شود.

فندرسکی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح شناسایی، سرشماری و ثبت‌نام همه اتباع افغانی فاقد مدرک و یا دارنده مدارک فاقد اعتبار در کشور است.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان افزود: همچنین ایجاد زمینه دسترسی سریع به اطلاعات پایه اتباع افغانی غیرمجاز در جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مناطق جغرافیایی ورود، اقامت و اشتغال غیر قانونی اتباع خارجی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

به گفته فندرسکی، بررسی و تحلیل تاثیرات اقتصادی اجتماعی ناشی از حضور اتباع افغانی غیر قانونی در کشور از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: در زمان مراجعه تبعه به پایگاه‌های اجرای طرح، برگه‌ای دال بر شرکت وی در این طرح ارائه می‌شود که با ارائه آن به مامورین نیروی انتظامی تا پایان مرحله دوم از دستگیری و طرد مصونیت می‌شود.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان یادآور شد: مرحله دوم این طرح نیز به منظور شناسایی تکمیلی و تعیین تکلیف این اتباع پس از اجرای کامل مرحله اول، به اجرا در خواهد آمد.

فندرسکی با اشاره به آمادگی کامل گلستان برای اجرای این طرح اظهار داشت: بر این اساس در شهرستان گرگان مدرسه بلال حبشی واقع در میدان الغدیر اسلام‌آباد و مدرسه دین و دانش واقع در همت آباد آماده ثبت نام از اتباع افغانی هستند.



مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان گفت: همچنین در شهرستان گنبدکاووس مدرسه امام اعظم واقع در محله افغان آباد، در آق‌قلا مدرسه شهید جلیلی روستای انقلاب وشمگیر شمالی، در رامیان مدرسه سلمان فارسی واقع در روستای زینب‌آباد و در شهرستان علی‌آبادکتول مدرسه شهید کردکتولی واقع در روستای امیرآباد آماده دریافت مشخصات اتباع افغانی است.

فندرسکی خاطرنشان کرد: تمام اتباع غیر قانونی فاقد مدرک یا دارندگان مدارک باطله می‌توانند با مراجعه به شعبات دایر در شهرستان‌های ذکر شده از دوم مرداد تا 15 شهریور نسبت به ثبت نام خود و اعضای خانواده اقدام کنند.

وی تاکید کرد: پس از اتمام دوره طرح، چنانچه اتباع افغانی دارای برگه معرفی نامه نباشند توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر و نسبت به طرد آنان اقدام می‌شود.