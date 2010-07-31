ایجاد پارک مجازی انجمنهای علمی/ تأسیس اتحادیه انجمنهای علمی زیست فناوری

مرتضی براری، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل بیشتر انجمنهای علمی، طرح پارک انجمن های علمی پیشنهاد و در حال پیگیری است اما با توجه به موانعی که بر سر اجرای این طرح است، اقدام به راه اندازی پارک مجازی انجمن های علمی کرده ایم.



وی با بیان اینکه اقدامات اولیه در زمینه طراحی فضای مجازی این پارک صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: با راه اندازی پارک مجازی، انجمنها می توانند در فضای مجازی با یکدیگر در تعامل باشند و از آخرین فعالیت های یکدیگر مطلع شوند.



دبیر کمیسیون انجمنهای علمی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تاسیس پارک انجمنهای علمی، یادآور شد: طرح راه اندازی این پارک آماده شده است و در حال حاضر در حال انجام رایزنی با سازمان های مربوط برای تامین فضای مناسب برای این پارک هستیم راه اندازی این پارک نیاز به حمایت های مالی از سوی سازمانهای مربوط دارد.



ایجاد اتحادیه انجمنهای علمی در حوزه زیست فناوری



براری هدف از راه اندازی اتحادیه انجمنهای علمی را همسو کردن فعالیت های انجمن هایی دانست که در یک زمینه مشترک فعال هستند و ادامه داد: در اولین گام، اتحادیه انجمنهای زیست فناوری با حضور 3 انجمن از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 4 انجمن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد.



دبیر کمیسیون انجمنهای علمی از راه اندازی دومین اتحادیه انجمنهای علمی در کشور خبر داد و اظهار داشت: دومین اتحادیه در حال شکل گیری است که در صورت نهایی شدن اعلام می شود.