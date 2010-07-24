سخنان رحیمی در نمایشگاه محیط زیست / طرح یک پیشنهاد مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز شنبه در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست افزود: از خواسته‌های حضرت ولیعصر(عج) این است که از کره خاکی به عنوان یک امانت به خوبی حفاظت کنیم و حریم زمین را نگاه داریم چرا که حریم زمین برابر با اندازه رگ و پی و اعصاب انسان حدود 620 میلیون کیلومتر است و محیط کره زمین نیز همین اندازه است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه قطعاً از جمله مسائل مدنظر صاحب الزمان(عج) آراستگی محیط زیست است گفت: خداوند کره زمین را به امانت در اختیار ما قرار داده و باید از آن محافظت کنیم.



وی تاکید کرد: 70 درصد بدن انسان را آب تشکیل داده که این عدد با 70 درصد آب کره زمین برابری می‌کند و این یعنی اینکه خداوند با این خلقت از همان ابتدا نگران آلودگی کره زمین بوده است.

رحیمی اضافه کرد: متجاوزترین ‌انسانهای کره زمین غربیها هستند. آنها شهرهایشان را آراستند در حالی که بخشهای دیگر زمین را نابود کردند. یک بزغاله وقتی می‌خواهد بخوابد جای خوابش را تمیز می‌کند اما بشر امروز غربی از بز هم بدتر است .

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: نقشه جامع محیط زیست کشور در دست طراحی و بررسی است و به زودی تشکیل سازمان نظام مهندسی محیط زیست در دولت تصویب خواهد شد.



وی اظهار کرد: البته ما نیز در برخی بخشها ایراداتی داریم اما فرق ما با غربیها در این است که ما به جنبه‌های شریف انسانی در محیط زیست توجه داریم در حالی که چنین وضعیتی نتیجه علم بدون معنویت است یعنی همان علمی که غرب به آن مجهز شده است.



رحیمی اضافه کرد: بر اساس آمار سالانه دو میلیارد و 251 میلیون تن غذا تولید می‌شود، در حالی که یک میلیارد و 200 میلیون نفر در جهان گرفتار سوء تغذیه هستند و 14 هزار نفر نیز از گرسنگی جان خود را از دست دادند که این هم نشانی از فاصله علم با معنویت است.