فغانی: باید فرهنگ برخورد با اشتباهات داوری تقویت شود/ فدراسیون برخورد کند

علیرضا فغانی در گفتگو با مهر، با اشاره به آخرین وضعیت داوران پیش از آغاز رقابت های لیگ دهم اظهار داشت: طبق روال سال های پیش در این مدت در کلاس های داوری حضور پیدا کردیم. کلاس هایی که علاوه بر توجیه داوران، باعث هماهنگی بیشترآنها نسبت به قبل می شود. بر همین اساس امیدوارم داوری ها امسال نسبت به سال های پیش کم اشتباه تر باشد.

وی در رابطه با انتظارش از کمیته داوران، فدراسیون و مربیان، اظهار داشت: مریبان، مدیران و بازیکنان ما باید بتوانند فرهنگ برخورد با اشتباهات داوری را در خودشان تقویت کنند. اشتباهاتی که در لیگ های معتبر دنیا هم رخ می دهد اما هیچ کجا چنین عکس العملی در قبال این اشتباهات دیده نمی شود. این افراد نباید به خاطر سرپوش گذاشتن روی اشتباهات خود، کار داوران را بزرگ جلوه دهند و خودشان را کنار بکشند.

علیرضا فغانی در ادامه افزود: از کمیته داوران و فدراسیون هم انتظار داریم که در رابطه با جرائم انضباطی جدی تر برخورد کنند چرا که به هرحال یک مرجعی باید به این قضیه رسیدگی کند. تمام هدف جامعه داوری نیز این است که بهترین قضاوت ها را در لیگ دهم انجام بدهد و کمترین اشتباهات از سوی آنها رخ بدهد.

علیرضا فغانی به دلیل انجام عمل جراحی، در هفته اول لیگ هیچ بازی را سوت نمی زند و از هفته دوم قضاوت هایش را شروع می‌کند.