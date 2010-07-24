عملکرد صدا و سیما در زمینه تولید برنامه های شاد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد غدیر با بیان اینکه آن برنامه ریزی و هدفمندی برنامه های ایام عزاداری در ایام شادی نیست و هیچ اتفاق خاصی نمی افتد که پوشش خبری داده شود تصریح کرد: مناسب های شاد به راحتی از دست می رود در صورتی که باید از همه ظرفیت و توان دستگاه های اجرایی برای ایجاد نشاط و شادابی و پیام رسانی استفاده شود.

رئوفی نژاد ادامه داد: همانطور که در عاشورا و سایر شهادتها و مناسبتهای دینی و مذهبی حزن و اندوه کل کشور را در برمی گیرد باید در مراسم گرامیداشت اعیاد نیز به همان نسبت نشاط و خوشحالی در بین مردم حاکم شود.

وی گفت: مردم استان زنجان توفیق این را دارند به جهت عزاداری عاشورای حسینی و پایتخت شور حسینی در کشور مورد توجه جهانیان هستند و این انسجام مورد توجه ایران اسلامی و همه شیعیان در هر گوشه از جهان است.

استاندار زنجان در ادامه با تأکید بر ایجاد اوج نشاط در اعیاد گفت: نباید بهانه به دست دشمنان بدهیم که ما را زیر سئوال ببرند و بگویند که شما فقط می توانید مردم را خوب بگریانید.

رئوفی نژاد خواستار استفاده از شخصیت های مهم و برجسته برای ارائه سخنرانی متناسب با ظرفیت برنامه و برگزاری مراسم مخصوص بانوان در این اعیاد شد و تصریح کرد: باید برنامه ویژه بانوان در این اعیاد برگزار شود چرا که در فضایی که فقط متعلق به آنها باشد معنویت آنان افزایش یافته و این برنامه های اختصاصی کارکردهای ویژه و نتایج مثبت بسیار زیادی را خواهد داشت.

وی وجود 3 ستاد بنیاد مهدویت ، ستاد غدیر و ستاد اقامه نماز در استان زنجان را ظرفیتی خوب برای استان دانست و افزود: باید برنامه های مناسبی تهیه و در جلسات ستاد راهبردی فرهنگی به تصویب برسد و اگر کمبود اعتبار داشته باشند استانداری آن را تأمین می کند.

همچنین امام جمعه زنجان جشن غدیر را یک جشن عالمی و امامی که در نیمه شعبان متولد شده را امام همه مخلوقات عنوان و تصریح کرد: امام زمان (عج) به عنوان ناظر، حی و شاهد برای مردم کره زمین در همه زمان ها و تا پایان دنیا خواهد بود و بدا به حال کسانی است که از نعمت این آیه عظمای خداوندی محرومند.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی افزود: جشنهای ویژه ماه مبارک شعبان باید با شادی و سرور و با مشارکت گسترده همه آحاد مردم برگزار شود.

همچنین نماینده ویژه امام جمعه زنجان در ستاد غدیر نیز، اساس مذهب شیعه را دو حدیث "ثقلین" و "غدیر" دانست و افزود: از سال 88 دبیرخانه دائمی ستاد غدیر در استان زنجان مستقر شد و تا کنون 75 برنامه با همکاری 23 دستگاه اجرایی و تشکل های مردمی مصوب شده و 180 فعالیت فرهنگی در استان در راستای جشن غدیر اجرا شده است.

حجت الاسلام علی باقری اظهار داشت: راه اندازی نهضت سخنرانی ، برگزاری همایش تخصصصی غدیر شناسی و عهد اخوت بین هیئت امنا را از جمله برنامه های اجرا شده و بررسی فرق شیعه در دانشگاه های استان زنجان و شناسایی شخصیت های مؤثر در موضوع غدیر در استان های شمالغرب کشور، برگزاری مراسم گرامیداشت ملاحسن کاشی در سلطانیه و راه اندازی کتابخانه تخصصی غدیر شناسی از برنامه های آینده این ستاد است.