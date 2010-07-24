167 هزار هکتار از اراضی فارس به سیستم نوین آبیاری مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نصرالله گودرزی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این میزان تجهیز تا پایان سال گذشته صورت گرفه است، افزود: البته تجهیز این مساحت بیشترین سطح اجرا شده در بین استانها کشور را به خود اختصاص داده است.

وی متذکر شد: استان فارس با اجرای قریب به 15 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سال 88، مقام اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده که فعالیتهای آموزشی - ترویجی صورت گرفته در سالهای اخیر و اثر بخشی اجرای پروژه های در سطح اراضی زراعی و باغی منجر به استقبال گسترده مردم شده به طوریکه بیش از 50 درصد از عملکرد سالانه استان به طور مستقل از طریق مردم و بدون هزینه کرد دولت انجام می شود و این مدیریت در این خصوص فقط نقش آموزشی و نظارتی را ایفا کرده است.

مدیر آب و خاک و مهندسی جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: با توجه به سطوح اجرا شده طی برنامه چهارم توسعه به طور متوسط صرفه جویی سالیانه 550 میلیون متر مکعب آب و افزایش تولید برابر 250 هزار تن محصولات مختلف کشاورزی از نتایج اجرای این سیستمهاست.

گودرزی یادآور شد: در سال 88 با اجرای پروژه آبیاری تحت فشار در باغات فارس در سطح سه هزار و 644 هکتار، 16 هزار تن محصولات باغی افزایش یافت و میزان 23 میلیون متر مکعب نیز در مصرف آب صرفه جویی شد همچنین در اراضی زراعی نیز 11 هزار و 220 هکتار تحت پوشش پروژه آبیاری تحت فشار قرار گرفت که منجر به افزایش تولید 17 هزار تن محصولات زراعی شد و در مصرف 33 میلیون و 600 هزار متر مکعب آب صرفه جویی به عمل آمد.

وی ادامه داد: این ارقام بیانگر این است که میزان تولید از هفت دهم کیلوگرم به ازای یک مترمکعب آب مصرفی به 1.3 کیلوگرم به ازای یک مترمکعب در اراضی زراعی و باغ افزایش می یابد و علاوه بر آن حجم قابل توجهی در مصرف کود و سم صرفه جویی صورت گرفته است.

مدیر آب و خاک و مهندسی جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: بررسیها و اندازه گیریهای محلی توسط کارشناسان آب و خاک نشان می دهد در سال گذشته به طور متوسط در هر هکتار اراضی زراعی چهار هزار و 390 کیلوگرم افزایش تولید و شش هزار و 311 متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

گودرزی گفت: هزینه اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار از محل تسهیلات بانکی تامین شده که در سال جاری برای اجرای طرح آبیاری قطره ای در اراضی زراعی به ازای هر هکتار 25 میلیون ریال و برای طرح آبیاری قطره ای در باغات و آبیاری بارانی 20 میلیون ریال کمک بلاعوض به کشاورزان اعطا و مابقی به صورت تسهیلات با نرخ سود 12 درصد پرداخت می شود.