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۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

انتخابات هیئت امنا در 150 مسجد همدان برگزار شد

انتخابات هیئت امنا در 150 مسجد همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت: به منظور انتخاب هیئتهای امنای مساجد توسط مردم، در 150 مسجد همدان انتخابات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت ‌الاسلام سیدحسن رضوی در حاشیه برگزاری این انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با هدف انجام بهتر امور داخلی مساجد با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه همدان، این اداره طبق اختیارات قانونی انتخابات را در 150 مسجد همدان برای انتخاب هیئت امنا برگزار کرد.

وی افزود: در انجام این برنامه بر طبق زمان‌بندی مشخص شده، هیئتهای امنای منتخب توسط مردم ساکن در آن محل برگزیده می‌شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت: بعد از انتخاب هیئت امنا توسط مردم، افراد منتخب، طبق فرم معین به اداره اوقاف و امور خیریه اعلام شده که پس از طی مراحل قانونی و تأیید اعضای امنای در کمیسیون تأیید صلاحیت، احکام هیئت امنا به طور رسمی صادر می‌‌شود.

وی اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اداره امور مساجد و اماکن مذهبی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و به وسیله هیئت امنای انتخابی از طرف مردم ساکن در محل صورت می‌گیرد.

رضوی خاطرنشان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه همدان در نظر دارد در راستای صدور احکام مجدد امنای مساجدی که مهلت قانونی هیئت امنای انتخابی آ‌نها به اتمام رسیده است، اقدامات لازم را انجام دهد.

کد مطلب 1122223

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