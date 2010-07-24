تراکم جمعیت عمده ترین مشکلات حفظ کاربری اراضی زراعی گیلان است

علی اکبر برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان با داشتن سطح زیر کشت زراعی حدود 304 هزار و 534 هزار هکتار و سطح زیرکشت محصولات باغی حدود 91 هزار هکتار 2.33 درصد سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: سازمان امور اراضی یک سازمان حاکمیتی و فوق العاده حساس و حیاتی است و حمایت از حق و حقوق دولت و مردم از وظایف عمده سازمان بوده و همواره برای کیفی و به روز کردن فعالیتهای خود تلاش می کند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان گفت: از آنجائیکه امور اراضی از جمله شغلهایست که بطورمستقیم با منافع مردم ارتباط دارد باید دقت و تلاش شود تا این مجموعه به فعالیت کار کارشناسی دقیق و با حوصله و بالا بردن سطح اطلاعات و آشنایی با مسائل حقوقی بکار خود ادامه دهد.

وی یاد آورشد: استان گیلان قابلیت کشاورزی دارد و اراضی زراعی و باغی استان 30 تا 35 درصد قابلیت کشت داشته که 40 درصد جنگل و 18 درصد مرتع و بقیه دریاست.

استان گیلان دارای 16 شهرستان و 49 شهر، 43 بخش، 109 دهستان و دو هزار و 888 آبادی و براساس آخرین آمار سرشماری استان جمعیت آن دو میلیون و 492 هزار و 325 نفر و حدود 566 هزار و 337 خانوار بوده که 47 درصد خانوار روستایی و 53 درصد خانوار شهری است و تراکم جمعیت 177 نفر و دومین شهر بعد از تهران به شمار می آید.