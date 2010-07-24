به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی انجام شده، ترکیب علیرضا ملارجبی و محمدعلی روئین تن ساعت 18:30 امروز شنبه با تیم دوبل تایلند دیدار می‎کند. نیما عالمیان و محمد مین حنطه نیز ساعت 19 به مصاف تیم دوبل قطر می‎رود.

در بخش بانوان سحر رهنما و سولماز رحمن محمدپور ساعت 19 به مصاف ترکیب تایلندی می‎روند. ضمن اینکه تیم دوبل زهرا نیاقی‎ها و مهشید صامت مقابل تیم دوبل مالزی قرار می‎گیرد.

مسابقات تنیس روی میز دوبل قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با حضور 30 تیم در بخش مردان و 25 تیم دربخش بانوان پیگیری خواهد شد. این بخش از رقابت‎ها به صورت تک حذفی است.