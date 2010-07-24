  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

تنیس روی میز قهرمانی آسیا/

مسابقات دو نفره مردان و زنان قرعه‌کشی شد

مسابقات دو نفره مردان و زنان قرعه‌کشی شد

با برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بخش دوبل، حریفان نمایندگان کشورمان در این بخش معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی انجام شده، ترکیب علیرضا ملارجبی و محمدعلی روئین تن ساعت 18:30 امروز شنبه با تیم دوبل تایلند دیدار می‎کند. نیما عالمیان و محمد مین حنطه نیز ساعت 19 به مصاف تیم دوبل قطر می‎رود.

در بخش بانوان سحر رهنما  و سولماز رحمن محمدپور ساعت 19 به مصاف ترکیب تایلندی می‎روند. ضمن اینکه تیم دوبل زهرا نیاقی‎ها و مهشید صامت مقابل تیم دوبل مالزی قرار می‎گیرد.

مسابقات تنیس روی میز دوبل قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با حضور 30 تیم در بخش مردان و 25 تیم دربخش بانوان پیگیری خواهد شد. این بخش از رقابت‎ها به صورت تک حذفی است.

کد مطلب 1122249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها