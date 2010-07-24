مهلت ثبت شماره حساب برای دریافت یارانه در آذربایجان شرقی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه های قبلی ، بدینوسیله به اطلاع عموم مردم استان می رساند که مهلت اجرای طرح جمع آوری شماره حساب بانکی سرپرستان خانوارهای استان به مدت چهار روز تا پایان روز چهارشنبه این هفته مورخ ششم مرداد ماه جاری تمدید شده است.

مهلت مذکور به هیچ وجه تمدید نمی شود و شهروندان در صورت عدم وجود حساب بانکی ، نسبت به افتتاح حساب با سپرده 10 هزار ریال اقدام کنند.

همچنین تعرفه تعیینی برای دفاتر آی سی تی روستایی و شهری برای درج شماره حساب سرپرستان خانوار مبلغ پنج هزار ریال است.