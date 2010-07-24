دستگاه های فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد به صورت جزیره ای عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رضا پارسیان نژاد بعد از ظهر شنبه در نشستی با برخی از نهادهای فرهنگی استان، افزود: لازم است برای توسعه فرهنگی استان از ظرفیت های مادی و معنوی همه دستگاه های فرهنگی استفاده بهینه شود.

وی اظهار داشت: گاهی اوقات نسبت به مسائل فرهنگی و هنرمندان در استان بی مهری می شود و برخی دستگاه های صاحب امکانات، آن را از هنرمندان و دستگاه های فرهنگی دریغ می کنند.

وی بیان کرد: گرچه این استان در گذشته به عمد در محرومیت نگه داشته شد و هم اکنون نیز غبار محرومیت در برخی شاخصه ها بر چهره آن هویداست اما در بخش نیروی انسانی به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر محروم نیست.

پارسیان نژاد افزود: این مسئله را هنرمندان ما در جشنواره های مختلف منطقه ای و ملی به اثبات رسانده اند و نمونه آن کسب مقام برتر جشنواره تئاتر ملی جوان ایرانی توسط گروه نمایش حوزه هنری استان است.

وی تصریح کرد: اگر هنرمندان استان را باور کنیم و مورد حمایت های مادی و معنوی قرار گیرند، به طور یقین منشأ تحولات مثبتی در استان و کشور خواهند شد.

عدم پیش بینی سرانه فرهنگی در ساخت مسکن مهر مشکل زاست

در ادامه رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یاسوج با انتقاد از عدم پیش بینی سرانه فضای فرهنگی در ساخت مسکن مهر در استان، گفت: این مسئله در آینده مشکلات و معضلات فرهنگی و اجتماعی جدیدی ایجاد می کند.

محمد رحیم دهراب پور با بیان اینکه در بحث فرهنگ بد عمل کرده ایم، افزود: اگر به خیابانهای مرکزی شهر یاسوج نگاهی بیندازیم خیل جوانان سرگردانی را می بینیم که گرفتار برخی معضلات اجتماعی نیز شده اند.

وی همچنین بیان کرد: بین دستگاه های فرهنگی این استان هیچ وحدت رویه ای وجود ندارد و هر نهادی به صورت مجزا کار می کند.

دهراب پورتصریح کرد: دستگاه های فرهنگی در استان باید از موازی کاری پرهیز کنند و به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.